МАГАТЕ: на ЗАЕС стався тривалий збій зв’язку

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що цього тижня на Запорізькій атомній електростанції стався тривалий збій зв’язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу.

За даними станції, у середу на ЗАЕС протягом приблизно 12 годин не було ні стаціонарного телефону, ні інтернет-з’єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції від початку вторгнення РФ в Україну.

Ґроссі зазначив, що причина відключення не була зрозумілою, але вона збіглася з повідомленнями про атаки біля міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції.

Директор агентства повідомив, що протягом багатьох годин МАГАТЕ не могло зв’язатися з своєю командою експертів на об’єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом звичайним способом.

«Це, безумовно, була дуже тривожна подія з точки зору ядерної безпеки та захисту. Команда МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього збою зв’язку та обговорить, як запобігти повторенню», – сказав Ґроссі.



Повідомляється, що доступ Енергодара до електроенергії з мережі кілька разів переривався протягом останнього тижня внаслідок тривалої військової діяльності.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.