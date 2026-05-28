РФ підписала угоду щодо будівництва першої АЕС у Казахстані під час другого за півтора роки візиту Путіна

Росія 28 травня підписала угоду з Казахстаном про умови співпраці щодо будівництва першої атомної електростанції в Казахстані. Документ був підписаний в Астані під час державного візиту президента Росії Володимира Путіна, другого за останні півтора роки, передає місцева служба Радіо Свобода.

Угода також передбачає надання Казахстану державного експортного кредиту на фінансування проєкту АЕС. Документи підписали голова Агентства з атомної енергії Казахстану Алмасадам Саткалієв і генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов.

Раніше Саткалієв повідомляв, що будівництво першої АЕС у Казахстані, де «Росатом» обрано лідером консорціуму, планується фінансувати за рахунок міждержавного кредиту. За його словами, розглядається варіант, за якого Росія надасть близько 85% фінансування. Попередня вартість проєкту оцінюється приблизно в 15 мільярдів доларів за два енергоблоки потужністю по 1200 мегават кожен.

Крім того, президенти Казахстану і Росії Касим-Жомарт Токаєв і Володимир Путін підписали спільну заяву про «сім основ дружби і добросусідства» народів двох країн.

Путін прибув до Астани напередодні, сьогодні пройшла офіційна церемонія зустрічі за участю почесної варти й прольоту винищувачів.

Попри протокол, це вже другий за півтора роки державний візит Путіна до Казахстану. «Це покликано, на пропозицію казахських друзів, наголосити на безпрецедентно високому рівні відносин наших двох країн», – сказав помічник Путіна Юрій Ушаков.

Під час зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим Путін сказав, що відносини країн «вийшли на рівень стратегічного партнерства». Токаєв зазначив, що «між РФ і Казахстаном не існує спірних питань», відзначив зростання російських інвестицій і зробив висновок, що «Росія і Казахстан є друзями і братами».

Поки що не було повідомлень про те, чи обговорювали Токаєв і Путін міжнародну проблематику, зокрема війну РФ в Україні.

У Казахстані 27 травня у день приїзду Путіна співробітники поліції затримали опозиційного активіста Марата Жанузакова. Про це повідомила його дочка Айман Жанузакова. Перед затриманням активіст опублікував фотографію, де він стоїть на тлі прапорів Казахстану й України з плакатом із написом: «Гей, покидьку, йди лісом із Казахстану! Слава Україні!»

Через кілька годин Жанузаков написав у фейсбуці, що його відпустили і він перебуває вдома: «Дякуємо всім за підтримку. Поліція просила мене стерти пост. Я сказав: «подумаю». Кому було адресоване його повідомлення на плакаті, Жанузаков не уточнив.

Активіста затримують через приїзд Путіна не вперше. У листопаді 2024 року, коли Путін теж приїжджав до Астани, Жанузаков разом із Бауржаном Балташевим й Уаліханом Негметовим вийшли на вулицю з прапорами Казахстану й України, в руках у них був плакат із написом: «Ваша високоповажносте (російською «превосходительство» – ред.), пішов на хрін із Казахстану!». Після цього їх оштрафували у адміністративній справі про дрібне хуліганство.