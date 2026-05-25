Казахстан не буде виконувати рішення суду на користь «Нафтогазу» щодо «Газпрому» – Мін’юст

Рішення суду Міжнародного фінансового центру «Астана» (МФЦА), який вирішив виконання арбітражного рішення на користь «Нафтогазу України» в його суперечці проти російського «Газпрому», не буде виконуватися на території Казахстану, заявив міністр юстиції країни Єрлан Сарсембаєв. Його слова цитують місцеві медіа, передає регіональна служба Радіо Свобода.

За словами міністра, судовий наказ винесено в односторонньому порядку – без участі відповідача.

«Це не остаточне рішення: воно має повідомчий характер і не набуло законної сили. Відповідач має право у встановлений термін звернутися із заявою про скасування, після чого відбудеться повноцінний розгляд за участі обох сторін. Говорити про якесь виконання на даному етапі передчасно», – заявив Сарсембаєв.

Також він заявив, що казахстанське законодавство не передбачає правових механізмів для виконання рішень, не пов’язаних із юрисдикцією країни чи суду МФЦА.





«Республіка Казахстан не стане транзитним майданчиком для виконання рішень, які не мають з нею правового зв’язку. Так, правові механізми республіки не передбачають розгляд спорів, не пов’язаних з її юрисдикцією, у зв’язку з чим рішення суду МФЦА, що розглядається, не буде виконане на території Казахстану», – сказав він.

На запитання, чому судовий процес щодо «Газпрому» розглядався в суді МФЦА, міністр відповів, що «будь-яка особа має право звернутися до суду, проте це не завжди означає наявність у суду відповідної юрисдикції».

«Судовий процес у суді МФЦА ще не завершений. Суд має вислухати позиції обох сторін, після чого буде ухвалено остаточне рішення», — заявив Сарсембаєв і додав, що зараз вносяться зміни до законодавства щодо визнання та приведення у виконання іноземних арбітражних рішень на території держави.

Суд першої інстанції Міжнародного фінансового центру «Астана» (МФЦА) 20 травня визнав та дозволив виконання арбітражного рішення проти російської компанії «Газпром» на користь «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 мільярда доларів.

Йдеться про справу щодо транзиту російського газу для «Газпрому», який «Нафтогаз» мав здійснювати за Угодою про організацію транспортування природного газу від 2019 року. Угода діяла до 1 січня 2025 року. У травні 2022 року російська повномасштабна агресія унеможливила транзит через точку входу «Сохранівка».

Тим не менш, українська компанія продовжувала надавати передбачені угодою послуги з транзиту через пункт «Суджа». Натомість «Газпром» відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу.

У червні 2025 року міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов’язав «Газпром» виплатити 1,37 мільярда доларів на користь української компанії. Як стверджує «Нафтогаз», з травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay («бери або плати» – ред.), припинивши оплати. Через це у вересні 2022 року «Нафтогаз» ініціював арбітраж.

У березні 2026 року українська компанія повідомила про остаточну перемогу в суді у Швейцарії.