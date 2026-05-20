«Нафтогаз»: суд у Казахстані дозволив стягнути з «Газпрому» близько 1,4 млрд доларів

Суд у Казахстані дозволив групі «Нафтогаз» стягнути з російського «Газпрому» близько 1,4 мільярда доларів на території цієї країни, повідомила пресслужба національної компанії 20 травня:

«Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» визнав арбітражне рішення та дозволив його виконання в країні на користь компанії».

«Нафтогаз» зазначає, що це перше публічне іноземне судове рішення, яке визнає та дозволяє примусове виконання арбітражного рішення проти «Газпрому» на території окремої держави.

Голова правління компанії Сергій Корецький назвав рішення суду ще одним практичним результатом у процесі стягнення коштів з «Газпрому»:

«Ми послідовно рухаємося вперед і працюємо над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях. Дякую команді Нафтогазу за цей результат».





Йдеться про справу щодо транзиту російського газу для «Газпрому», який «Нафтогаз» мав здійснювати за Угодою про організацію транспортування природного газу від 2019 року. Угода діяла до 1 січня 2025 року.

Як нагадує «Нафтогаз», у травні 2022 року російська повномасштабна агресія унеможливила транзит через точку входу «Сохранівка». Тим не менш, українська компанія продовжувала надавати передбачені угодою послуги з транзиту через пункт «Суджа». Натомість «Газпром» відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу.

У червні 2025 року міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов’язав «Газпром» виплатити 1,37 мільярда доларів на користь української компанії. Як стверджує «Нафтогаз», з травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay («бери або плати» – ред.), припинивши оплати. Через це у вересні 2022 року «Нафтогаз» ініціював арбітраж.

У березні 2026 року українська компанія повідомила про остаточну перемогу в суді у Швейцарії.