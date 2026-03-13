Процес проти «Газпрому» на 1,4 млрд доларів: «Нафтогаз» заявив про остаточну перемогу у суді Швейцарії

Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив заяву російського «Газпрому» про скасування арбітражного рішення, за яким Москва повинна сплатити «Нафтогазу» понад 1,4 млрд доларів заборгованості за послуги транспортування природного газу плюс відсотки. Про це повідомляє пресслужба української компанії.

За повідомленням, суд також зобов’язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 000 швейцарських франків, а також компенсувати «Нафтогазу» 250 000 швейцарських франків витрат, понесених у провадженні.



«Найвища судова інстанція Швейцарії підтвердила чинність арбітражного рішення та остаточно відхилила аргументи російської сторони», – сказав голова правління компанії Сергій Корецький, додавши, що «Нафтогаз» і надалі працюватиме над примусовим виконанням цього рішення.

Російська сторона це рішення суду наразі не коментувала.

У липні 2025 року «Газпром» ініціював провадження про скасування арбітражного рішення та одночасно звернувся з клопотанням про призупинення його виконання до завершення розгляду справи. У листопаді 2025 року Федеральний Верховний суд Швейцарії відхилив клопотання про призупинення виконання. У «Нафтогазі» зазначають, що наразі суд повністю відхилив скаргу «Газпром» по суті.

У червні минулого року міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов’язав «Газпром» виплатити 1,37 мільярда доларів на користь української компанії. Як стверджує «Нафтогаз», з травня 2022 року «Газпром» порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay («бери або плати» – ред.), припинивши оплати. Через це у вересні 2022 року «Нафтогаз» ініціював арбітраж.

Take-or-pay (бери або плати) – умови контракту, які передбачають, що покупець повинен сплатити за певний обсяг газу (або транзиту газу) незалежно від того, скільки він закупив або транспортував насправді.







