Reuters: Індія відмовилася від закупівель підсанкційного російського скрапленого газу

Підсанкційний газ завантажили на танкер на терміналі «Газпром СПГ-Портова» в Балтійському морі (фото ілюстраційне)
Індія відмовилася приймати російський скраплений природний газ (СПГ), який підпадає під санкції Сполучених Штатів, навіть попри дефіцит енергоресурсів, що виник через перекриття Ормузької протоки. Про це пише агентство Reuters з посиланням на два джерела.

Стверджується, зокрема, що танкер Kunpeng із російським СПГ ще в середині квітня прямував до Індії. Наразі, однак, це судно, яке так і не зайшло до індійського порту, перебуває в районі Сінгапуру, порт його призначення не вказаний, що буде з його вантажем, неясно.

Як пише Reuters, газ завантажили на танкер на терміналі «Газпром СПГ-Портова» в Балтійському морі. Він перебуває під санкціями США. Під час візиту заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна 30 квітня в Делі індійські представники, як стверджує агентство, заявили йому про рішення не купувати СПГ, який перебуває під санкціями.

Індія, як і раніше, готова закуповувати російський газ, який не підпадає під санкції, але більша його частина вже прямує до Європи, а також до Китаю, який, втім, як і раніше, закуповує і підсанкційний російський СПГ.

У квітні стало відомо, що на тлі війни на Близькому Сході країни ЄС значно збільшили імпорт російського зрідженого природного газу в першому кварталі 2026 року.

