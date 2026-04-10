Країни ЄС збільшили імпорт зрідженого природного газу з Росії

На тлі війни на Близькому Сході країни ЄС значно збільшили імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ) в першому кварталі 2026 року. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на аналітичну компанію Kpler.

За даними, наведеними виданням, на ЄС припадало 97% усіх закупівель, здійснених із січня до березня на російському проєкті «Ямал СПГ», що належить «Новатеку». Загалом до ЄС було відправлено близько 5 мільйонів тонн палива, що на 17% більше, ніж на рік раніше. Основними портами призначення є Зебрюгге (Бельгія), Мантуя, Дюнкерк (Франція), Більбао (Іспанія) та Роттердам (Нідерланди). За оцінками, загальний обсяг поставок перевищив 3 мільярди доларів.

У березні, коли Катар скоротив імпорт ЗПГ через операцію Ізраїлю та США проти Ірану, було поставлено 1,5 мільйона тонн російського газу.

Поставки здійснюються попри намір ЄС повністю відмовитися від російського газу, включно із ЗПГ, до 2027 року. Європейська комісія наголосила, що попри скорочення поставок на світовому ринку та зростання цін на паливо, ЄС не має наміру переглядати свої плани щодо відмови від російського газу.