ЗМІ: Катар відправив першу з початку війни партію СПГ через Ормузьку протоку

Танкер, що перевозив скраплений природний газ з Катару, ймовірно, пройшов Ормузькою протокою, що стало першим експортом країни з регіону з початку війни США та Ізраїлю з Іраном, повідомляє Bloomberg.

Судно Al Kharaitiyat, яке завантажилося на експортному заводі Рас-Лаффан на початку цього місяця, вийшло з протоки та перебуває в Оманській затоці, свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

Дані свідчать, що судно, ймовірно, пройшло північним маршрутом, затвердженим Тегераном, який огинає іранське узбережжя через протоку.

Хоча подорож судна має попередні ознаки того, що потоки СПГ можуть відновитися, це далеко від довоєнного рівня – приблизно трьох поставок на день з Перської затоки.

Раніше Радіо Свобода з посиланням на дані LSEG повідомляло, що 9 травня катарський танкер для перевезення СПГ прямував до Ормузької протоки, випливаючи з портового міста Рас-Лаффан до Пакистану.



Хоча QatarEnergy не надала жодних негайних коментарів, потенційний транзит ознаменував би перший успішний прохід катарського танкера через ключовий водний шлях з моменту його фактичного закриття після ударів по Ірану, завданих Сполученими Штатами та Ізраїлем 28 лютого.

Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що цей крок був дозволений Тегераном у рамках зусиль щодо встановлення довіри з Катаром та Пакистаном, який виступає офіційним посередником у війні.



Контроль над Ормузькою протокою став центральним у мирних переговорах між Вашингтоном і Тегераном, який чинить опір відмови від свого контролю над водним шляхом.



Повідомляється, що відкриття протоки було включено до останньої мирної пропозиції США Ірану, яку описують як односторінковий меморандум, що закликає до припинення бойових дій, але залишає багато інших ключових питань, включаючи право Ірану збагачувати уран, на потім.



Раніше того ж дня іранські лідери заявили, що вони розглядають пропозицію. Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що відповідь Тегерана буде «серйозною пропозицією».