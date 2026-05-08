Рубіо: США сьогодні очікують відповіді Ірану на мирну пропозицію

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон очікує відповіді Ірану на пропозицію США, спрямовану на припинення конфлікту.

«Ми очікуємо від них відповіді сьогодні в якийсь момент... Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція, я справді сподіваюся», – сказав Рубіо журналістам під час візиту до Риму 8 травня.

Рубіо також засудив спроби Ірану контролювати транзит через Ормузьку протоку після повідомлень про те, що Тегеран створив орган, який схвалює прохід суден через цей ключовий морський канал.

«Іран тепер стверджує, що він володіє, що він має право контролювати міжнародний водний шлях... Це неприйнятна річ, яку вони намагаються нормалізувати», – сказав він.

Рубіо також висловився на захист нещодавніх військових дій США в Перській затоці, заявивши, що американські сили відреагували після того, як 7 травня Іран обстріляв американські військові кораблі.

Однак Іран заявив, що протистояння почалося після того, як американські кораблі напали на іранський цивільний танкер поблизу Ормузької протоки.

Зауваження Рубіо пролунали того ж дня, коли міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі звинуватив Вашингтон у підриві дипломатії, заявивши в дописі на X, що «щоразу, коли на столі є дипломатичне рішення», Сполучені Штати обирають «бездумну військову авантюру».

До операції США й Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалася наприкінці лютого, прохід через Ормузьку протоку був дозволений будь-яким суднам. Після початку конфлікту Іран пригрозив завдати удару по будь-якому судну, яке вирішить пройти через протоку без дозволу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Закриття Ормузької протоки, через яку проходила п’ята частина світових постачань нафти і зрідженого природного газу, викликало енергетичну кризу.

З початку квітня в регіоні діє режим припинення вогню, проте судноплавство серйозно обмежене через морські блокади. Влада Ірану наполягає, що прохід через протоку неможливий без її дозволу.