США заявили про удари по військово-морських об’єктах Ірану після «неспровокованих» нападів на військові кораблі

Центральне командування США (CENTCOM) 7 травня заявило, що війська США перехопили та «ліквідували загрози», завдали ударів по невизначених іранських військових об'єктах після того, як іранські війська ракетами, безпілотниками та невеликими човнами атакували судна ВМС США в Ормузькій протоці.



«Війська США перехопили неспровоковані іранські атаки та відповіли ударами в цілях самооборони, коли есмінці ВМС США з керованими ракетами проходили Ормузькою протокою до Оманської затоки 7 травня», – написало CENTCOM у соцмережі X.



У заяві йдеться, що іранські війська «випустили кілька ракет, безпілотників та невеликих човнів» проти низки кораблів ВМС США, включаючи USS Truxtun, Rafael Peralta та Mason, які проходили через важливий водний шлях, додаючи, що жодні американські об’єкти не постраждали.



У CENTCOM додають, що «ліквідувано загрози та націлилися на іранські військові об'єкти, відповідальні за напади на війська США, включаючи місця запуску ракет та безпілотників; пункти командування та управління; а також вузли розвідки, спостереження та рекогносцистики».



Пізніше президент США Дональд Трамп заявив ABC News, що удари у відповідь проти Ірану були лише «легким дотиком», і наполягав на тому, що, незважаючи на удари, припинення вогню, оголошене 7 квітня, все ще «чинне» і що переговори тривають.



У дописі в соціальних мережах Трамп заявив, що американським суднам «не було завдано жодної шкоди», але «численним малим човнам» було завдано «великої шкоди».



Він додав, що Іраном «керують божевільні, і якби у них була можливість застосувати ядерну зброю, вони б зробили це беззаперечно... так само, як ми знову їх нокаутували сьогодні, ми нокаутуємо їх набагато сильніше і набагато жорстокіше в майбутньому, якщо вони швидко не підпишуть свою угоду!»



Днем раніше Пентагон заявив, що його сили завдали удару по судну під іранським прапором, яке намагалося прорвати блокаду США портів країни. Тегеран заявив, що атаки були порушенням припинення вогню.



Напівофіційне інформаційне агентство Fars повідомило, що частини іранського порту Бахман на острові Кешм в Ормузькій протоці стали ціллю невідомих нападників.



«Під час перестрілки між збройними силами Ірану та ворогом комерційні секції порту Бахман стали ціллю», – повідомило агентство Fars, яке близьке до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).



Жителі прибережних районів також повідомляли про вибухи в публікаціях у соціальних мережах, а свідки на острові Кешм описували, що чули вибухи та бачили спалахи над морем.



Fars стверджувало, що відбулася перестрілка з «ворогом», в результаті якої було пошкоджено пірс у Кешмі.



Інформаційне агентство Tasnim, яке також є близьким до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), повідомило, що в портовому місті Бандар-Аббас було чути кілька вибухів.

Іранські повідомлення наразі не підтверджені, але ці дії відбуваються на тлі погрози Трампа відновити удари, якщо режим не прийме мирну угоду США, передану Тегерану через пакистанських посередників.



Тегеран заявив, що вивчає пропозицію США та надасть свою відповідь через пакистанців.

6 травня видання Axios писало, що у Білому домі вважають, що США та Іран близькі до того, щоб укласти короткий меморандум про взаєморозуміння, який зафіксує припинення війни на Близькому Сході та визначить параметри наступних переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Білий дім чекає, що впродовж 48 годин Іран дасть свою відповідь на ключові положення меморандуму. Остаточних домовленостей поки що немає.

Після цих повідомлень ціна нафти опускалася нижче 100 доларів.



