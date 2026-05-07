CNN: Іран розробив нові правила для проходу через Ормузьку протоку

Іран розробив нові правила для суден, які хочуть пройти через Ормузьку протоку. Як повідомляє CNN, для цього необхідно заповнити документ під назвою «Декларація інформації про судно», виданий іранським «Управлінням у справах протоки Перської затоки» (PGSA).

За даними телеканалу, документ містить понад 40 запитань – зокрема, потрібно вказати назву та ідентифікаційний номер судна, будь-які «попередні назви», країну походження та пункт призначення.

Крім того, необхідно вказати інформацію про громадянство власників та операторів судна, екіпажу на борту, а також докладну інформацію про вантаж.

Ці дані необхідно надіслати електронною поштою до відповідних органів до того, як судно зможе пройти через протоку. У листі від PGSA міститься попередження, що «повна та точна інформація має важливе значення» для обробки запиту судна на транзит, і що «наступні інструкції будуть повідомлені електронною поштою».

«За надання будь-якої неправильної чи неповної інформації відповідальність несе виключно заявник», – ідеться в листі, з яким ознайомився CNN.

З документа неясно, чи стягуватиметься плата за прохід.

Як зазначає телеканал, поки що невідомо, чи запитувало якесь судно прохід через Ормузьку протоку у PGSA. На думку аналітиків, це може призвести до того, що на них буде накладено санкції США.

До операції США та Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалася наприкінці лютого, прохід через Ормузьку протоку був дозволений будь-яким суднам. Після початку конфлікту Іран пригрозив завдати удару по будь-якому судну, яке вирішить пройти через протоку без дозволу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Закриття Ормузької протоки, через яку проходила п’ята частина світових постачань нафти та зрідженого природного газу, викликало велику енергетичну кризу.

З початку квітня в регіоні діє режим припинення вогню, проте судноплавство серйозно обмежене через морські блокади. Влада Ірану наполягає, що прохід через протоку неможливий без її дозволу.