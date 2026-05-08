1500 кораблів та 20 000 членів екіпажу заблоковані навколо Ормузької протоки – ІМО

Близько 1500 кораблів та їхніх екіпажів заблоковані в Перській затоці через іранську блокаду Ормузької протоки, заявив 7 травня керівник Міжнародної морської організації ООН (ІМО).



«Зараз у нас заблоковані у пастці приблизно 20 000 членів екіпажу та близько 1500 кораблів», – заявив генеральний секретар ІМО Арсеніо Домінгес на Морській конвенції Америк у Панамі.



Після американсько-ізраїльських авіаударів проти Ірану, розпочатих 28 лютого, Тегеран обстріляв ракетами та безпілотниками союзників США в Перській затоці та заблокував протоку, через яку до війни транспортувалось близько 20 відсотків світових поставок нафти та газу.

Раніше телеканал CBS News із посиланням на американських чиновників повідомив, що з 28 лютого США витратили на операцію «Епічна лють» проти Ірану близько 50 млрд доларів. За словами співрозмовників телеканалу, сума у 25 млрд доларів, названа 29 квітня фінансовим директором Пентагону Джулсом Герстом, не враховує пошкоджену та знищену техніку, а також збитки військовим об'єктам США.



Як пише CBS News, більша частина витрат йде на поповнення боєприпасів.



