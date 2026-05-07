Кінець проєкту «Свобода»? Баррі Павел пояснює, чому Трамп зупинив удари по Ірану і до чого тут Китай

ВАШИНГТОН – У той час як Білий дім сигналізує про паузу в проєкті «Свобода», наполягаючи на завершенні ключового етапу військових операцій проти Ірану, ширша траєкторія конфлікту залишається невизначеною. Чи є це справжнім кроком до деескалації, чи просто тактичним затишшям перед наступним етапом?

В інтерв'ю Радіо Свобода Баррі Павел, колишній старший директор з питань оборонної політики та стратегії Ради національної безпеки, який обіймав посаду спеціального помічника президента за часів Джорджа Буша-молодшого, розкриває стратегічне значення нещодавніх подій.

Від зміни військових позицій в Ормузькій протоці до змін у балансі сил на Близькому Сході – та ролі глобальних гравців, як-от Китай та Росія – Павел окреслює поточний стан конфлікту.

– Президент Дональд Трамп оголосив про паузу в проєкті «Свобода», одночасно заявляючи про успіх. Ми спостерігаємо за кінцем конфлікту чи лише за кінцем одного розділу?

– Ми, звичайно, сподіваємося, що це кінець конфлікту, але я думаю, що, враховуючи мотиви та передбачувані інтереси сторін, це може бути просто ще один розділ. Ми не знаємо деталей переговорів між Іраном та Сполученими Штатами, але іранці є відомими переговірниками, і ця адміністрація також пишається тим, що веде переговори.

Ми знаємо, що президент Трамп, ймовірно, не хоче відновлювати високоінтенсивні бойові операції з очевидних причин. Але на столі переговорів є різні питання, і я не впевнений, що їх легко вирішити одним махом.

– Державний секретар Марко Рубіо заявив, що фаза «Епічної люті» завершилася, навіть попри те, що ВМС США залишаються активними в Ормузькій протоці. Що означає «закінчився» у військово-стратегічному плані?

– Це чудове питання, і ви повинні поставити його йому безпосередньо. Але стратегічно потрібно враховувати, які важелі впливу кожна сторона привносить у конфлікт. Одним з ключових важелів впливу, які використовують США, є потенційне відновлення військових операцій.

Тож можливо, що міністр мав на увазі, що у своєму попередньому вигляді операція «Епічна лють» завершена. Але це не означає кінець потенційних військових дій. Якщо Іран почне атакувати кораблі або якщо Іран не виконає X, Y або Z, як просить адміністрація США, Сполучені Штати можуть використати різні військові інструменти потенційно кінетичного характеру, щоб змусити Іран досягти своїх цілей.

Іншими словами, це може означати кінець певної фази, а не кінець потенційних військових операцій у різних сферах та питаннях, за які борються сторони.

Морські кроки, регіональні зміни сил

– США зараз зосереджені на супроводі комерційних суден через Ормузьку протоку. Чи сигналізує цей зсув про деескалацію, чи може він призвести до розширення конфлікту?

– Я не думаю, що це обов'язково посилює конфлікт. Ми вже бачили географічне розширення раніше – наприклад, удар ВМС США поблизу Шрі-Ланки.

Ця конкретна операція виглядає обмеженою і, здається, не мала тривалого терміну дії. Тепер, коли її призупинили, це говорить про те, що вона не була задумана як тривала ескалація.

– Чи цей конфлікт вже змінив баланс сил на Близькому Сході, чи ми спостерігаємо лише ранні етапи тривалішої геополітичної перебудови?

– Це справді важливе питання, і я хотів би стежити за ширшою геополітичною картиною. Я думаю, що це частина постійного, багаторічного перевпорядкування міжнародної системи . Цей перехід між тим, з чим нам було комфортніше п'ять чи десять років тому, і тим, куди рухається світ, триватиме ще деякий час.

Це впливає на кожен регіон та відносини між великими державами. На Близькому Сході ми вже спостерігаємо зміни .

Ми сподіваємося, що це кінець конфлікту, але це може бути і просто ще один розділ

Наприклад, ОАЕ, схоже, поглиблюють зв'язки зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, включаючи співпрацю в галузі протиракетної оборони, а також розширюють економічні та дипломатичні зв'язки.

Ми також бачили, як ОАЕ офіційно оголосили про вихід з ОПЕК, і Рада співробітництва арабських держав Перської затоки, ймовірно, буде менш єдиною, ніж була. Часи, коли ОАЕ просто дотримувалися регіонального консенсусу з кожного питання, ймовірно, минули.

Отже, ми спостерігаємо більш фрагментований регіональний ландшафт – поряд із ширшими глобальними геополітичними зрушеннями .

Сценарії, сигнали та роль світових держав

– Ви та ваші колеги окреслили чотири післявоєнні сценарії. Який з них зараз видається найімовірнішим?

– Так, ми з моїм колегою Джеффом Чімміно окреслили чотири післявоєнні сценарії , здебільшого зосереджені на відносинах між США та Китаєм, які, на мою думку, є найважливішим для спостереження.

На цей момент ми спостерігаємо більше того, що ми назвали «керованою ерозією першості США», де Сполучені Штати відіграють обмежену роль і не ескалюють повною мірою, тоді як Китай залишається відносно пасивним і не діє відкрито на підтримку Ірану.

Це свідчить про продовження існуючих тенденцій. Я не бачу, щоб Китай займав набагато більш активну роль.

Відступаючи назад, ніхто насправді не виглядає кращим. Але всі сторони засвоюють уроки.

Одним з перших уроків для Китаю та Росії може бути те, що американські військові є оперативно високоефективними

Одним з перших уроків для Китаю та Росії може бути те, що американські військові є оперативно високоефективними – здатні вразити десятки тисяч цілей за короткий проміжок часу – але стратегічно обмежені, з точки зору політичних результатів, які призводять ці операції.

– На які ключові показники слід звертати увагу найближчими днями, щоб зрозуміти, куди це веде?

– Один очевидний показник – чи будуть поновлені військові операції з будь-якого боку. Іран вже запустив ракети по ОАЕ, завдавши певної шкоди, і подальші подібні дії були б важливими ознаками.

Нам також слід стежити за більш стриманими діями США, а також за тим, як просуваються переговори та чи вважає будь-яка зі сторін, що її цілі досягаються.

На столі переговорів є низка питань , і хоча я сподіваюся, що їх можна вирішити шляхом переговорів, це буде складно. Це може перерости у своєрідний заморожений конфлікт , зокрема, зосереджений навколо морських питань та інших невирішених суперечок.

– Палата представників Конгресу США висловила оптимізм щодо прогресу в досягненні угоди. Чи це справжнє дипломатичне відкриття, чи тактика тиску?

– Можливо, і те, й інше. Президент дуже добре використовує такі важелі впливу для досягнення результатів переговорів.

Водночас мене турбує внутрішня динаміка в керівництві Ірану . Є ознаки того, що воно може бути фрагментованим та обмеженим. Вони, ймовірно, хочуть угоди і, можливо, потребують її, але не зовсім зрозуміло, хто керує або як ухвалюються рішення.

Ця невизначеність ускладнює переговори та може пояснити обмін сигналами про те, чи досягається прогрес.

– Як Китай і Росія інтерпретують цю паузу? Чи змінює це їхні стратегічні розрахунки?

– Я не думаю, що пауза фундаментально змінює їхні довгострокові стратегічні розрахунки. Обидва грають у довгу гру.

Мене турбує внутрішня динаміка в керівництві Ірану. Є ознаки того, що воно може бути фрагментованим

Китай, ймовірно, віддає перевагу тому, щоби Сполучені Штати залишалися втягнутими на Близькому Сході, бо це зв'язує їхні військові ресурси та увагу. Це тримає США подалі від безпосереднього регіону Китаю.

Росія отримує вигоду від нестабільності та вищих цін на нафту і часто прагне грати роль спойлера проти Сполучених Штатів. Однак вона також стурбована своєю триваючою війною в Україні, яка останніми тижнями створила проблеми для Москви.

Тож, хоча обидві сторони уважно спостерігають, сама по собі ця пауза суттєво не змінює їхніх ширших стратегій.

Мир у русі чи конфлікт на паузі?

– Підсумок: це мир у русі чи конфлікт на паузі?

– Це трохи і того, і іншого, як це часто буває в реальному світі.

Якщо поглянути назад, то це найбільша за населенням країна, з якою США воювали з часів Корейської війни . Вже одне це дає певну перспективу – цей конфлікт ніколи не був легким.

Іран – стійка держава – колишня імперія з багатою культурою та глибоко вкоріненою політичною системою. Тож не дивно, що вона може витримувати тиск і продовжувати діяти.

Ця стійкість означає, що будь-яке вирішення буде складним, а межа між миром і паузою, ймовірно, залишиться розмитою.