Державний секретар США Марко Рубіо заявив про завершення операції «Епічна лють» проти Ірану.

Він зауважив, президент США Дональд Трамп повідомив Конгресу США про завершення операції, а Вашингтон переходить до проєкту «Свобода».

«Операція «Епічна лють» завершена. Ми досягли цілей цієї операції…Ми не радіємо виникненню додаткової ситуації. Ми б віддали перевагу мирному шляху. Президент би віддав перевагу угоді», – сказав він на пресконференції 5 травня.



Щодо переговорів, то, як зазначив Рубіо, президент чітко дав зрозуміти, що частиною переговорного процесу має бути не лише збагачення, а й те, що відбувається з цим матеріалом, який «десь глибоко захований, до якого іранці все ще мають доступ».



Держсекретар додав, що це питання потрібно вирішити, воно розглядається на переговорах.

Після заявив Рубіо президент США Дональд Трамп оголосив, що операція під назвою «Проєкт Свобода» з проведення суден через Ормузьку протоку буде «призупинена на короткий період часу». За його словами, це рішення було схвалено на прохання Пакистану, який є посередником у переговорах між США та Іраном. Але блокада іранських портів США залишається в силі.

США днями запустили так званий «Проєкт Свобода» для відновлення комерційного руху через Ормузьку протоку, зупинену Іраном. Тисячі суден застрягли по обидва боки протоки на тижні та вплинуло на світову економіку.

Іран заблокував транзит через важливий водний шлях, погрожуючи атаками на будь-які судна, які намагатимуться пройти протокою без його згоди, у відповідь на військову кампанію США та Ізраїлю проти нього, яка розпочалася 28 лютого.

Раніше телеканал CBS News із посиланням на американських чиновників повідомив, що з 28 лютого США витратили на операцію «Епічна лють» проти Ірану близько 50 млрд доларів. За словами співрозмовників телеканалу, сума у 25 млрд доларів, названа 29 квітня фінансовим директором Пентагону Джулсом Герстом, не враховує пошкоджену та знищену техніку, а також збитки військовим об'єктам США.



Як пише CBS News, більша частина витрат йде на поповнення боєприпасів.

Об'єднані Арабські Емірати – ключовий союзник США в регіоні Перської затоки – заявили, що 4 та 5 травня країна стала мішенню для ракетних атак та атак безпілотників Ірану. За даними ОАЕ, під час атаки 4 травня загорівся нафтопромисловий комплекс у Фуджейрі, а троє громадян Індії отримали легкі поранення. Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що країна залишає за собою право реагувати на іранські атаки. Тегеран заперечує атаку.

На тлі цих повідомлень про іранський удар, а також про те, що американські військові потопили шість невеликих іранських човнів міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що угода про припинення вогню між США та Іраном залишається чинною.



