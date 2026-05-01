Трамп у листі Конгресу повідомив, що «бойові дії» в Ірані «припинилися»

Президент Трамп офіційно у листі повідомив Конгрес, що «бойові дії» в Ірані, які розпочалися з ударів США 28 лютого, «припинилися» після оголошення припинення вогню, повідомляє низка американських ЗМІ.



«7 квітня 2026 року я наказав про двотижневе припинення вогню. Відтоді припинення вогню було продовжено. З 7 квітня 2026 року між силами Сполучених Штатів та Іраном не було жодної перестрілки. Військові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинилися», – йдеться в листі.



У ньому Трамп також зазначає, що загроза, яку становить Іран для Сполучених Штатів, «залишається значною», і Міноборони США продовжує «оновлювати свою присутність у зоні відповідальності [Зоні відповідальності] у вибраних країнах, за необхідності та доцільності, для реагування на загрози з боку Ірану та іранських маріонеткових сил та для захисту Сполучених Штатів, їхніх союзників та партнерів».

Читайте також: Трамп «незадоволений» новою іранською пропозицією

Хоча чиновники вказували різні терміни щодо того, коли фактично настане 60-денний термін, встановлений Законом про воєнні повноваження, у п’ятницю виповнюється 60 днів з того часу, як Трамп 2 березня офіційно повідомив законодавців про військові дії з Іраном.

Коли Трампа запитали, чому він не звернувся за схваленням до Конгресу щодо продовження війни, він відповів журналістам у Білому домі, що схвалення «ніколи раніше не запитувалося», незважаючи на те, що колишні президенти раніше зверталися за схваленням, зауважує американське видання The Hill.

Закон про воєнні повноваження, схвалений у 1973 році після війни у В’єтнамі, має на меті обмежити можливості президента проводити та продовжувати військові дії без схвалення Конгресу.

The Hill припускає, що, використовуючи припинення вогню для обходу 60-денного терміну, Білий дім, схоже, має намір не звертатися за дозволом до Конгресу, принаймні поки що.



