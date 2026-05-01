Трамп «незадоволений» новою іранською пропозицією

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «незадоволений» новою іранською пропозицією, яку Тегеран надав Пакистану, що виступає посередником у переговорах зі Сполученими Штатами.

«Вони хочуть укласти угоду, але я нею незадоволений», – сказав Трамп журналістам біля Білого дому через кілька годин після того, як іранські ЗМІ повідомили, що Ісламська республіка передала Ісламабаду текст свого останнього мирного плану 30 квітня.

Президент додав, що Тегеран прагне мирної угоди, «тому що у них не залишилося військових», після спільної американсько-ізраїльської військової кампанії проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого і була призупинена після набрання чинності припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном 8 квітня.

«У них величезна проблема з тим, щоб порозумітися один з одним в Ірані. Керівництво дуже розрізнене... Вони всі хочуть укласти угоду, але всі вони заплутались», – сказав Трамп.

Хоча Міністерство закордонних справ Ірану, схоже, продовжує дипломатичні зусилля щодо переговорів з Вашингтоном щодо ключових питань конфлікту, радикально налаштовані священнослужителі та законодавці публічно виступають проти будь-яких суттєвих поступок.

За даними The Guardian, план, як вважається, зосереджений на припиненні бойових дій та відкритті Ормузької протоки, водночас відкладаючи детальні переговори щодо ядерної програми Ірану на пізніший етап.

Дональд Трамп відхилив попередню пропозицію Ірану, яка передбачала припинення бойових дій та відновлення Ормузької протоки без прив’язки до ядерних переговорів. Іранські чиновники згодом заявили, що подадуть переглянутий текст.

Раніше цього тижня Трамп закликав Тегеран «діяти мудро якомога швидше» та підписати угоду. Американські чиновники заявили, що військові варіанти залишаються на столі, якщо угоди не буде досягнуто, тоді як Ізраїль також дав зрозуміти, що підтримає поновлення ударів, якщо ядерна програма Ірану продовжуватиметься безконтрольно.