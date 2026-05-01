Іран надав Пакистану новий план переговорів

Іран надав Пакистану, який виступає посередником у переговорах зі Сполученими Штатами, нову пропозицію щодо переговорів.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Ісламська республіка передала текст свого останнього плану ввечері 30 квітня в рамках зусиль щодо припинення конфлікту та просування дипломатичних переговорів з Вашингтоном.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї у телевізійному інтерв’ю заявив, що «припинення війни та встановлення міцного миру» залишаються головними пріоритетами Тегерана у будь-якій взаємодії зі Сполученими Штатами.

Хоча Міністерство закордонних справ продовжує дипломатичні зусилля, радикально налаштовані священнослужителі та законодавці публічно виступили проти поступок з ключових питань, зокрема щодо Ормузької протоки. Старший законодавець Махмуд Набавіан назвав цей водний шлях однією з трьох «червоних ліній», поряд зі збагаченням урану та вивезенням збагаченого матеріалу, які не повинні бути включені до жодної угоди.

IRNA не надала подробиць пропозиції. Однак, за даними The Guardian, план, як вважається, зосереджений на припиненні бойових дій та відкритті Ормузької протоки, водночас відкладаючи детальні переговори щодо ядерної програми Ірану на пізніший етап.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп відхилив попередню пропозицію Ірану, яка передбачала припинення бойових дій та відновлення Ормузької протоки без прив’язки до ядерних переговорів. Іранські чиновники згодом заявили, що подадуть переглянутий текст.

Раніше цього тижня Трамп закликав Тегеран «діяти мудро якомога швидше» та підписати угоду. Американські чиновники заявили, що військові варіанти залишаються на столі, якщо угоди не буде досягнуто, тоді як Ізраїль також дав зрозуміти, що підтримає поновлення ударів, якщо ядерна програма Ірану продовжуватиметься безконтрольно.