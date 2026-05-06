На тлі заяв ОАЕ про удари Геґсет каже, що угода про припинення вогню між США та Іраном продовжує діяти

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що угода про припинення вогню між США та Іраном залишається чинною через день після того, як Об'єднані Арабські Емірати заявили про іранський удар, а американські військові потопили шість невеликих іранських човнів.

Невдовзі після пресконференції Геґсета 5 травня, Об'єднані Арабські Емірати – ключовий союзник США в регіоні Перської затоки – повідомили про черговий залп іранських ракет. Тегеран заперечує атаку.

Ці повідомлення викликали побоювання, що припинення бойових дій, оголошене майже місяць тому, розпалося, і повномасштабні бої з боку Тегерана, а також американських та ізраїльських військ, відновляться.

На відповідне запитання про припинення вогню Геґсет відповів: «Припинення вогню не закінчилося».

«Ми сказали, що будемо захищатися, і захищатися агресивно, і ми це точно зробили. Іран це знає, і зрештою президент може схвалити рішення, чи щось переросте в порушення угоди про припинення вогню», – сказав він.

Генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, заявив, що Іран атакував американські війська «більше 10 разів» з моменту припинення вогню 8 квітня. Однак, за його словами, це «не дає можливості для відновлення великих бойових дій».

За оцінками, 22 500 моряків на понад 1550 комерційних суднах застрягли в Перській затоці, не маючи змоги пройти протокою, сказав Кейн.

Тим часом державний секретар Марко Рубіо заявив, що початкова військова операція завершена, і наполягав, що блокада іранських портів США була суто оборонною.

«Ми реагуємо лише в тому випадку, якщо нас атакують першими. Це оборонна операція», – сказав Рубіо журналістам. – «Якщо по цих кораблях не буде здійснено пострілів, і по нас не буде здійснено пострілів, ми не будемо стріляти, але якщо по нас відкриють постріл, ми відповімо»

В інтерв’ю Fox News 4 травня президент США Дональд Трамп знову застеріг Іран від нападів на американські судна, заявивши, що його «зітруть з лиця землі», якщо він це зробить.



