Іран заперечує атаки на ОАЕ

Іран заперечує будь-які атаки на Об’єднані Арабські Емірати, водночас попереджаючи, що дасть «нищівну відповідь» на будь-який напад, розпочатий з території ОАЕ.

У заяві, опублікованій 5 травня, штаб Хатам аль-Анбія, який координує військові сили Ісламської республіки, заявив, що збройні сили Ірану останніми днями не проводили «жодних ракетних операцій чи операцій з використанням безпілотників проти ОАЕ», додавши, що «якби були вжиті будь-які дії, ми б чітко та рішуче оголосили про це».

У заяві ОАЕ звинувачують у тому, що вони стали «однією з головних американських та сіоністських баз», і попереджають, що «якщо з території ОАЕ будуть вжиті будь-які дії проти наших островів, портів чи узбережжя, ми відповімо нищівною та рішучою відповіддю».

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що 4 та 5 травня країна стала мішенню для ракетних атак та атак безпілотників Ірану. За даними ОАЕ, під час атаки 4 травня загорівся нафтопромисловий комплекс у Фуджейрі, а троє громадян Індії отримали легкі поранення.

Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що країна залишає за собою право реагувати на іранські атаки.

Багаті нафтою Об’єднані Арабські Емірати вважаються одним із ключових союзників Сполучених Штатів у близькосхідному регіоні. ОАЕ, як зазначається, більше за інші держави Перської затоки постраждали від ударів Тегерана після початку американсько-ізраїльської війни з Іраном.



