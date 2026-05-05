На тлі повідомлень про удар ракетами та БпЛА Іран застерігає ОАЕ від «воєнного рішення»

У новому зверненні міністр закордонних справ Ірану закликав Об'єднані Арабські Емірати не вдаватися до «воєнного рішення» проти Ісламської республіки.

Аббас Аракчі у соцмережі Х пізно ввечері 4 травня заявив, що, на його думку, «воєнного вирішення» поточної кризи «немає».



«Хоча переговори просуваються завдяки щедрим зусиллям Пакистану, Сполучені Штати повинні бути обережними, щоб не потрапити назад у скрутну ситуацію через недоброзичливців. Об'єднані Арабські Емірати також повинні залишатися пильними», – додав він, маючи на увазі зусилля Ісламабаду щодо посередництва в конфлікті.

З початку операції Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого ОАЕ були серед країн Перської затоки, які особливо постраждали від іранських ударів, які, за словами Тегерана, є відповіддю на американо-ізраїльську військову кампанію.

За день до повідомлення Аракчі речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай розкритикував те, що він назвав «неналежною поведінкою» ОАЕ з початку конфлікту, заявивши, що вони «приєдналися» до агресорів проти Ірану, створивши «багато проблем».



Іранські ЗМІ також публікували повідомлення про нещодавню військову співпрацю між Ізраїлем та ОАЕ, включаючи розгортання передових систем протиповітряної оборони.

Тим часом влада Еміратів 4 травня заявила, що країна зазнала удару ракетами та безпілотниками з боку Ірану, засудивши атаку як «небезпечну ескалацію» та попередивши, що «не вагатиметься захистити свою безпеку та суверенітет».

Влада порту Фуджейра заявила, що безпілотник влучив у енергетичну установку, спричинивши пожежу та поранивши трьох людей, тоді як міністерство оборони заявило, що було запущено чотири крилаті ракети, три з яких було перехоплено.