У МЗС Ірану закликали США відмовитися від «надмірних вимог»

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї закликав Сполучені Штати відмовитися від своїх «надмірних вимог», щоб дозволити мирним переговорам між двома країнами просунутися вперед.

«На цьому етапі нашим пріоритетом є припинення війни», – сказав Бакаї на брифінгу 4 травня, який транслювало державне телебачення.

«Інша сторона повинна дотримуватися розумного підходу й відмовитися від своїх надмірних вимог щодо Ірану» – додав він.

Речник не навів подробиць щодо того, які вимоги Тегеран вважає надмірними.

Днем раніше Тегеран заявив, що отримав відповідь від Вашингтона на свою останню мирну пропозицію, яку Іран раніше передав Пакистану, що виступив посередником у переговорах між двома країнами.

Президент США Дональд Трамп без подробиць заявляв, що, ймовірно, відхилить іранську пропозицію, оскільки «вони не заплатили достатньо велику ціну».

Від початку квітня між Іраном і США діє перемир’я. Але переговори між сторонами зайшли в глухий кут: вони не змогли домовитися з жодного значущого питання конфлікту, включно з ядерною програмою Ірану й вільним судноплавством в Ормузькій протоці.