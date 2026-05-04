Трамп заявляє, що США «виведуть» нейтральні кораблі, що застрягли в Ормузькій протоці

Президент Дональд Трамп заявив, що американські війська 4 травня почнуть виводити «нейтральні» кораблі, що застрягли в обмежених водах поблизу Ормузької протоки.

Назвавши ці зусилля «гуманітарним» жестом, Трамп 3 травня заявив, що США «заради блага Ірану, Близького Сходу та Сполучених Штатів» сказали нейтральним країнам, що «ми безпечно виведемо їхні кораблі з цих обмежених водних шляхів, щоб вони могли вільно та сміливо займатися своїми справами».

У публікації Truth Social Трамп попередив, що будуть вжиті заходи, якщо Іран спробує втрутитися в місію США, що потенційно може відновити воєнні дії з Тегераном, які наразі призупинені через припинення вогню.

«Якщо якимось чином буде втручатися в цей гуманітарний процес, на жаль, з цим втручанням доведеться боротися рішуче», – сказав Трамп.

Президент США заявив, що ці дії вживаються на прохання країн, чиї кораблі застрягли в Ормузькій протоці, оскільки Іран заблокував більшу частину трафіку через протоку у відповідь на американо-ізраїльські авіаудари, що розпочалися 28 лютого. США також здійснюють блокаду, щоб запобігти виходу суден з іранських портів або їхньому входу.



«Країни з усього світу, майже всі з яких не залучені до близькосхідного конфлікту, який триває так помітно та жорстоко, що бачать всі, звернулися до Сполучених Штатів з проханням допомогти звільнити їхні кораблі, які застрягли в Ормузькій протоці», – сказав він.



Трамп додав, що він доручив своїм представникам повідомити країни, «що ми докладемо всіх зусиль, щоб безпечно вивести їхні кораблі та екіпажі з заблокованої Ормузької протоки».





Високопоставлений іранський чиновник попередив, що Тегеран розглядатиме будь-яку спробу США діяти в протоці як порушення угоди про припинення вогню.



«Будь-яке втручання Америки в новий морський режим Ормузької протоки буде вважатися порушенням угоди про припинення вогню», – написав в соцмережі X Ебрагім Азізі, голова комісії з національної безпеки іранського парламенту.



Центральне командування США (CENTCOM) опублікувало заяву, в якій йдеться, що місія «включатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 наземних і морських літаків, багатодоменні безпілотні платформи та 15 000 військовослужбовців».



У заяві не уточнюється, як будуть використані ці ресурси. Репортер Axios, посилаючись на двох американських чиновників, сказав, що кораблі ВМС не супроводжуватимуть комерційні судна, а радше будуть «поблизу», якщо вони знадобляться для запобігання атакам.

Мирні переговори між Сполученими Штатами та Іраном, що відбуваються за посередництва Пакистану, зайшли в глухий кут після першого раунду обговорень в Ісламабаді 11-12 квітня.

3 травня іранські чиновники заявили, що вивчають відповідь Трампа на останню мирну пропозицію Тегерана з 14 пунктів, передану США через Пакистан.

2 травня Трамп заявив, що готується переглянути пропозицію Тегерана, але сказав, що не може уявити, що вона буде прийнятною.



