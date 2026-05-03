Іран передав мирний план із 14 пунктів. Трамп відреагував

План припинення бойових дій, переданий владою Ірану адміністрації президента США через пакистанських посередників, складається із 14 пунктів. Як пише іранська агенція Tasnim, серед вимог, які висуває Тегеран, є:

гарантії ненападу;

виведення американських військ із Близького Сходу;

зняття військово-морської блокади;

розморожування іранських активів;

виплата репарацій;

зняття санкцій;

припинення війни всіх фронтах, включно з Ліваном;

встановлення нового механізму функціонування Ормузької протоки.

Видання Axios із посиланням на джерела повідомляє, що в плані Тегерана встановлено місячний термін для переговорів щодо відновлення роботи Ормузької протоки, припинення морської блокади США та остаточного завершення війни.

Після досягнення угоди заплановано ще одні переговори терміном на один місяць щодо ядерної програми Ірану, зазначили співрозмовники видання.

Президент США Дональд Трамп уже попередньо відреагував на пропозиції Тегерану.

«Невдовзі я ознайомлюся з планом, який Іран щойно нам надіслав, але не можу уявити, щоб він був прийнятним, оскільки Іран ще не заплатив досить високу ціну за те, що він зробив із людством і світом за останні 47 років», – написав він у своїй мережі Truth Social.

Від початку квітня між Іраном та США діє перемир’я. Але переговори між сторонами зайшли в глухий кут: вони не змогли домовитися з жодного значущого питання конфлікту, включно з ядерною програмою Ірану та вільним судноплавством в Ормузькій протоці.