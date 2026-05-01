Reuters: Росія стала основним експортером нафти до Сирії замість Ірану

Росія стала головним постачальником нафти до Сирії після падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року. Постачання нафти в республіку з Росії зросли на 75%, цього року вони становлять близько 60 тисяч барелів на добу, повідомляє Reuters з посиланням на офіційні заяви та дані відстеження судів.

Співрозмовники агентства серед сирійських чиновників додали, що торгівля дає Кремлю вплив у країні, де Москва зберігає військово-морські та авіабази.

Раніше головним експортером палива до Сирії був Іран.

Після повалення Асада фактичним лідером Сирії став Ахмед аш-Шараа. У жовтні 2025 року він прилітав до Москви на зустріч із Путіним у Кремлі. Сторони обговорювали можливе поновлення роботи російських військових баз у Сирії. Незабаром після візиту Росія відновила польоти на авіабазу Хмеймім, зазначало агентство Bloomberg.

28 лютого 2026 року США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. В результаті було вражено військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдав ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки, а також заблокував судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових морських поставок нафти. Ключові виробники нафти в Перській затоці змушені були різко скоротити видобуток сирої нафти, що призвело до зростання цін на пальне.

Аналітики Financial Times називали головним бенефіціаром конфлікту в Ірані Росію. Зокрема, максимуму за останні 13 років досягали ціни на російську нафту марки Urals. Крім того, США тимчасово зняли санкції з постачання палива з Росії. При цьому, згідно з аналізом Мінфіну США, завдяки цьому Москва мала отримати не більше ніж два мільярди доларів.