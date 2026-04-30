Трамп проти Мерца: як виникла суперечка між лідерами двох наймогутніших країн Заходу

Після того, як німецький канцлер вдруге за місяць розкритикував дії американського президента в Ірані, Дональд Трамп написав про можливість скорочення американського військового контингенту у Німеччині та порадив Фрідріху Мерцу приділяти більше уваги завершенню війни в Україні.

Радіо Свобода пояснює, як виникла суперечка лідерів двох наймогутніших країн Заходу та чи може вона змінити військову присутність США в Європі.

Напруження між Берліном і Вашингтоном наростало поступово. У той час як Німеччина надавала свої військові бази США для атак на Іран, заклик американського президента до європейських країн розблокувати судноплавство в Ормузькій протоці не знайшов того відгуку, на який сподівався Дональд Трамп.

Так, 16 квітня Мерц заявив, що Німеччина готова долучитися до забезпечення безпеки в районі Ормузької протоки, але лише за наявності міжнародного мандату, бажано від ООН , і лише після завершення бойових дій. Умови, яких, за його словами, було «ще далеко до виконання».

Що сказав Мерц?

Загострення сталося 27 квітня. Під час відвідування школи в Марсберзі канцлер Німеччини Мерц сказав студентам, що Сполученим Штатам бракує чіткої стратегії у війні з Іраном, і попередив, що це протистояння може не закінчитися найближчим часом.

« Іранці, очевидно, сильніші, ніж очікувалося, а американці, очевидно, не мають справді переконливої стратегії », – сказав Мерц.

«Проблема таких конфліктів завжди полягає в тому, що недостатньо просто вступити в них – потрібно ще й вийти. Ми болісно бачили це в Афганістані протягом 20 років. Подібне і в Іраку», – додав він.

Мерц висловив думку, що Іран «принижує» Сполучені Штати і змушує американських чиновників їздити до Пакистану на переговори, а потім повертатися без результатів.

«Ціла нація зазнає приниження з боку іранського керівництва, особливо з боку так званих Вартових революції. Тому я сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше», – сказав Мерц і додав, що не бачить жодного «стратегічного виходу» для Вашингтону з цього конфлікту.

Відповідь Трампа

Трамп відреагував різко: 28 квітня він написав у своїй соцмережі Truth Social, що Мерц «не знає, про що говорить» і «вважає, що Іран може мати ядерну зброю».

Сам Мерц неодноразово наголошував на протилежному: Іран не повинен отримати ядерну зброю.

29 квітня президент США зробив наступний крок і оголосив, що Вашингтон «вивчає і аналізує можливість скорочення чисельності військ у Німеччині», і пообіцяв ухвалити рішення «найближчим часом».

У той же час німецький канцлер під час спілкування зі ЗМІ намагався згладити ситуацію: наполягав, що його стосунки з Дональдом Трампом «хороші», просто позиція щодо війни в Ірані інша, повідомляє Reuters.

«Особисті відносини між мною та американським президентом, на мою думку, залишаються незмінними і хорошими. У мене з самого початку були сумніви щодо того, що війну в Ірані було розпочато. Саме тому я їх і висловив », – пояснив Мерц.

Він додав, що Німеччина та Європа потерпають від наслідків закриття Ормузької протоки.

Це безпосередньо впливає на наше енергопостачання

« Це безпосередньо впливає на наше енергопостачання. Це має серйозний вплив на наші економічні показники . Тому я наполегливо закликаю до врегулювання цього конфлікту», – сказав Мерц 29 квітня.

А наступного дня німецький канцлер звучав ще примирливіше. Під час візиту на військову базу в Мюнстері він говорив про важливість зв’язків із НАТО та США, а також розкритикував Іран за відмову брати участь у мирних переговорах .

Та щойно Фрідріх Мерц завершив свій виступ, як Дональд Трамп опублікував нову різку заяву, порадивши німецькому канцлеру зосередитися на врегулюванні війни між Росією та Україною.

« Канцлер Німеччини має більше часу приділяти припиненню війни між Росією та Україною (де він був абсолютно неефективним!) , а також вирішенню проблем своєї країни, особливо у сферах міграції та енергетики, і менше – втручанню в дії тих, хто ліквідує іранську ядерну загрозу, роблячи світ, включно з Німеччиною, безпечнішим!», – написав президент США.

Чому Мерц пішов на критику

На думку авторів New York Times, Мерц, як і інші іноземні лідери, був «змушений обирати між задоволенням президента США та інтересами власних виборців».

Він пішов назустріч Вашингтону щодо Ірану: дозволив використовувати американські бази у Німеччині для атак і пообіцяв направити тральщики для патрулювання Ормузької протоки після завершення війни.

Проте блокування протоки спричинило стрибок цін на паливо, вдарило по промисловості і змусило уряд знизити прогнози економічного зростання. Рейтинги його партії упали, тож публічна критика американської стратегії – це і спроба дистанціюватися від непопулярної війни, і сигнал власним виборцям, що канцлер відстоює національні інтереси.

Як політик він доволі відвертий і різкий

До того ж, за словами Ензелюше Морини з Європейської ради з міжнародних відносин, німецький канцлер із самого початку вирізняється на тлі інших німецьких і європейських лідерів своєю прямолінійністю.

«Як політик він доволі відвертий і різкий – що, насправді, досить незвично, бо зазвичай німецькі політики дуже обережні й дипломатичні. Він же говорить прямо», – пояснила аналітикиня ситуацію у коментарі Радіо Свобода.

За її словами, Мерц часто озвучує те, що багато європейських лідерів кажуть лише за зачиненими дверима. Особливо це стосується теми України.

«Він голосно говорить те, що інші в Європі, можливо, тихо обговорюють між собою, але не наважуються виголошувати публічно», – зазначає Морина.

Що поставлено на карту?

У Німеччині наразі дислоковано близько 36 400 американських військових – більше половини від усього контингенту США в Європі, за даними Центру даних про особовий склад Міністерства оборони США.

І в ЄС цю присутність вважають «життєво важливою», хоча й підкреслюють, що для Вашингтона це також вигідно.

« США є життєво важливим партнером, що робить внесок у безпеку та оборону Європи, а розміщення американських військ у Європі також відповідає інтересам самих США як підтримка їхньої глобальної ролі», – заявила у відповідь на питання Радіо Свобода речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Раніше агентство Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому повідомило, що президент США обговорював можливість виведення частини американських військ з Європи.

Загалом же Трамп уже робив подібну спробу під час свого першого президентського терміну в 2020 році. Тоді він оголосив про скорочення контингенту на третину. Та той план так і не був реалізований: у 2021 році його наступник президент Байден скасував ті плани.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, виступаючи в Марокко, сказав, що Німеччина «готова» до обговорення можливого скорочення військ, але питання «масштабного виведення» не стоїть на порядку денному.

Авіабазу Рамштайн він назвав об'єктом із «незамінною функцією як для США, так і для нас».

Експерти: виведення не буде різким

Навіть якщо США і почнуть зараз скорочувати присутність у Німеччині, це відбуватиметься поступово – без різких кроків, вважає Морина.

« Швидше за все, ми побачимо поступове виведення, можливо, певне переміщення військ по Європі. Я не думаю, що це станеться різко чи раптово», – розповіла Морина у коментарі Радіо Свобода.

За її словами, Європа паралельно вже активно готується до того дня, коли американські війська можуть піти з континенту.

У Німеччині, зокрема, реалізуються численні оборонні ініціативи, виділяються відповідні бюджети – хоча багато з цих кроків і не афішуються публічно.

« Наступна фаза підготовки європейських країн до самостійного захисту настане не раніше 2030 року . Тож у них ще є кілька років. Це не станеться завтра», – підкреслює Морина.

На її думку, у найближчі два-три роки – між 2026 і 2028-2029 роками – відбудеться багатьох змін у різних напрямках, передусім щодо нарощування оборонного потенціалу Німеччини.

А очікуваний огляд військового розміщення США, який мав вийти ще в січні, досі відкладається – що також, на думку експертки, свідчить: рішення про виведення в найближчі місяці не буде.