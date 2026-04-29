ООН: з моменту ескалації конфлікту в Ірані стратили 21 людину та заарештували понад 4 000

З моменту ескалації конфлікту на Близькому Сході в Ірані було страчено щонайменше 21 людину та затримано ще понад 4 000, повідомляє Управління ООН з прав людини.

За даними організації, щонайменше дев’ять осіб було страчено у зв’язку з протестами у січня 2026 року, 10 – за звинуваченням у нібито приналежності до опозиційних угруповань, а двох – за звинуваченням у шпигунстві.

Організація також зазначила, що з початку конфлікту в Ірані за звинуваченнями, пов’язаними з національною безпекою, було заарештовано понад 4 000 осіб.

«Я вражений тим, що – на додаток до вже серйозних наслідків конфлікту – влада продовжує жорстоко та брутально позбавляти іранський народ його прав», – заявив у своїй заяві глава Управління ООН з прав людини Фолкер Тюрк.

«У воєнний час загрози правам людини зростають у геометричній прогресії. Проте навіть у випадках, коли посилаються на нацбезпеку, права людини можуть бути обмежені лише тоді, коли це є строго необхідним та пропорційним, і з метою досягнення законної мети. А основні права, від яких не можна відступати, – такі як захист від довільного затримання та право на справедливий суд – повинні поважатися безумовно, у будь-який час», – додав він.

Раніше Amnesty International попередила, що перемир’я на Близькому Сході не зможе запобігти ескалації гуманітарної кризи, зазначивши, що цивільне населення в Ірані продовжує стикатися з «подвійною загрозою» війни та репресій.

Правозахисні групи, зокрема Amnesty International, стверджують, що Іран виконує одну з найбільших кількості страт на душу населення у світі та входить до числа країн з найбільшою загальною кількістю страт у світі після Китаю, щодо якого достовірні дані обмежені.



Дві організації, Iranian Human Rights з головним офісом у Норвегії та Together Against the Death Penalty з головним офісом у Парижі, повідомили, що в Ірані у 2025 році було страчено щонайменше 1639 людей. За даними правозахисних груп, це найвища щорічна кількість страт, зафіксована в Ірані з 1989 року.