Іран заявляє про страту чоловіка за зв’язки із забороненою опозиційною групою

Судова влада Ірану оголосила 23 квітня про страту чоловіка після того, як його засудили за звинуваченням у членстві в організації «Моджахедін-е Халк» (MEK), забороненій опозиційній групі, і ймовірній співпраці з ізраїльськими силами безпеки.

Солтаналі Ширзаді Фахра повісили сьогодні на світанку, повідомив Mizan Online, офіційний вебсайт іранської судової системи.

Mizan написав, що Фахр був «давнім членом» MEK і роками мав «широку співпрацю в різних сферах» із групою. Також стверджувалося, що Фахр зізнався в участі у двох офіційних операціях MEK проти Ісламської республіки. Подробиці його арешту не уточнюють.

Після жорстокого придушення масових протестів по всій країні в січні, Іран посилив страти, і минулого тижня повісив кількох політичних в’язнів, звинувачених у зв’язках із MEK, зокрема Мохаммада Тагаві Сангдехі, Акбара Данешваркара, Бабака Аліпура і Пую Гобаді.

Іран також посилив страти останніми тижнями за звинуваченнями в участі в масових протестах, а також у «співпраці з Ізраїлем».

Іран має один із найвищих показників страт у світі, і правозахисні групи стверджують, що Ісламська республіка використовує смертну кару, щоб посіяти страх у суспільстві.

22 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зупинив ймовірні плани стратити вісьмох жінок, заарештованих за довоєнні антиурядові протести, після того, як він закликав Тегеран звільнити їх.

Судова влада Ірану відкинула цю заяву як «неправдиву» і заявила, що жінкам ніколи не загрожувала страта.