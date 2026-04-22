В Ірані стратили обвинуваченого у зв’язках із «Моссадом»

Влада Ірану повідомила про повішання Мехді Фаріда після того, як його засудили, звинувативши в шпигунстві й широкій співпраці з ізраїльською розвідувальною службою «Моссад».

22 квітня судова влада країни заявила, що смертний вирок був підтверджений після правового перегляду справи за звинуваченням у «корупції на землі». Офіційні особи не уточнили, коли заарештували Мехді Фаріда чи коли саме його засудили.

На сайті судової влади Mizan стверджувалося, що Фарід надав «конфіденційну інформацію «Моссаду», і що його звинувачували у «підключенні серверів конфіденційної організації до заражених файлів за наказом офіцера «Моссаду».

Правозахисні організації раніше ідентифікували Фаріда як колишнього співробітника Організації з атомної енергії Ірану.

Також було оголошено, що у пов’язаних справах у провінції Кум наразі винесли 19 інших вироків обвинуваченим у «співпраці з ворогом», які передбачали тюремне ув’язнення і штрафи.

Від початку американсько-ізраїльської війни з Іраном 28 лютого, Ісламська республіка посилила виконання смертних вироків.

Останніми днями також з’явилося кілька повідомлень про щоденні страти, здійснювані судовими органами Ірану.