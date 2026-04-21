В Ірані заарештували понад 3600 людей від початку війни – правозахисники

Правозахисна організація Iran Human Rights (IHRNGO) повідомила про масові арешти іранських громадян під час війни Тегерану зі Сполученими Штатами й Ізраїлем, заявляючи, що щонайменше 3646 осіб помістили під варту по всій країні від початку конфлікту.

За даними правозахисної організації, що базується в Норвегії, щонайменше 767 із цих арештів відбулися після того, як 8 квітня між Іраном і Сполученими Штатами було укладено тимчасове припинення вогню, а серед заарештованих – щонайменше 111 громадських і політичних активістів, включаючи правозахисницю Насрін Сотуде.

Правозахисники також зазначають, що в багатьох випадках статус і місце перебування затриманих залишаються неясними, а родини не знають про їхню долю.

«IHRNGO висловлює глибоку стурбованість щодо безпеки утримуваних осіб в умовах воєнного часу і попереджає про подальше посилення репресій у найближчі тижні», – йдеться в заяві.

В організації також кажуть, що, враховуючи широкомасштабні збої в інтернеті, фактична кількість арештів може бути вищою.

Згідно з повідомленням, найбільша кількість підтверджених арештів була зареєстрована в провінціях Західний Азербайджан – 25 випадків, Тегеран – 17 випадків і Курдистан – 15 випадків відповідно.

«Широкомасштабна хвиля арештів останніми тижнями, зокрема затримання громадських активістів під час війни, вкотре демонструє, що Ісламська республіка розглядає іранський народ як головну загрозу своєму виживанню», – заявив директор IHRNGO Махмуд Амірі-Могаддам.

Він також раніше наголошував, що «негайне звільнення всіх політичних, громадянських і правозахисних активістів… має бути однією з головних умов будь-якої угоди з Ісламською республікою».

В Ірані державні ЗМІ щодня повідомляють про арешти людей за підозрою в шпигунстві, тоді як правозахисні групи висловлюють занепокоєння через страти і швидкі судові розгляди. Також з’явилися повідомлення про «онлайн-суди», що проводяться в країні, та швидке винесення вироків.

19 квітня голова судової влади Ірану знову наказав судам розглядати справи затриманих «поза межами звичайної процедури» і з більшою швидкістю. У нещодавно опублікованому відео Голам-Хоссейн Мохсені Еджей заявив, що справи, пов’язані з ймовірними колаборантами з «ворогом-агресором», не повинні проходити за звичайними процедурами.