Вимкнення інтернету в Ірані триває вже 28-й день на тлі переслідувань користувачів Starlink

Відключення інтернету в Ірані триває вже 28-й день, повідомляє NetBlocks, компанія, що моніторить збої в мережі.

«Відключення інтернету в Ірані триває вже 28-й день, іранці провели понад половину року відрізаними від міжнародних мереж», – йдеться в повідомленні NetBlocks в X від 27 березня.

Це друге значне вимкнення інтернету в Ірані у 2026 році – перше почалося 8 січня, коли країну охопили загальнонаціональні протести.

Інтернет-трафік становить близько 1 відсотка від звичайного трафіку, що ізолює більшість із приблизно 90 мільйонів населення Ірану.

Тим часом базована у Вашингтоні правозахисна організація HRANA, посилаючись на іранські ЗМІ, повідомила про арешт шести громадян у центральній провінції Єзд за «використання обладнання Starlink і надсилання новин іноземним ЗМІ».

Крім того, заморозили 61 банківський рахунок, пов’язаний з цими особами, повідомила HRANA 26 березня.

З 28 лютого Ізраїль і США завдають ударів по іранській військовій і ядерній інфраструктурі, а також по урядових будівлях. Президент США Дональд Трамп заявляв, що метою операції є не допустити розробки Іраном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його ядерна програма є мирною і не має на меті створення зброї.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.