Трамп заявляє, що США розглядають можливість скорочення своїх військ у Німеччині

Президент США Дональд Трамп, який критикував Німеччину й інших союзників по НАТО за те, що вони не направляють свої сили для допомоги у відкритті Ормузької протоки, 29 квітня заявив, що його адміністрація розглядає можливість скорочення кількості американських військ у Німеччині.

«Сполучені Штати вивчають і аналізують можливість скорочення чисельності військ у Німеччині, і рішення з цього питання буде ухвалене найближчим часом», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Агентство Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому повідомило раніше цього місяця, що Трамп обговорював можливість виведення частини американських військ з Європи.

У Німеччині базуються близько 35 тисяч американських військових.

Останніми днями Трамп мав суперечку з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом через війну в Ірані. Президент США різко розкритикував канцлера Німеччини 28 квітня, через день після того, як Мерц заявив, що Іран «принижує» Сполучені Штати на переговорах про припинення війни.

1 квітня Трамп заявив Reuters, що він «абсолютно» розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО через брак підтримки альянсом цілей США в Ірані. В інтерв’ю британській газеті The Telegraph він назвав військовий альянс «паперовим тигром» і сказав, що вихід з НАТО «не підлягає переосмисленню».

The Wall Street Journal писала, що Трамп розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на його думку, не допомогли американським й ізраїльським силам під час війни в Ірані.

Посилаючись на неназваних чиновників адміністрації, WSJ заявила, що пропозиції передбачатимуть виведення американських військ з країн-членів НАТО, які вважаються не корисними для військових зусиль, та їх базування в країнах, які більше підтримують військову кампанію США.