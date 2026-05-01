В ОАЕ відкинули плани Тегерану щодо контролю над Ормузькою протокою

Дипломатичний радник президента Об’єднаних Арабських Еміратів Анвар Ґарґаш відкинув ідею контролю Ірану над Ормузькою протокою, виступивши за міжнародну правову гарантію для забезпечення морської безпеки в регіоні.

У дописі в соцмережі X від 1 травня Ґарґаш заявив, що основним гарантом свободи судноплавства через протоку є колективна міжнародна воля та положення міжнародного права. За його словами, вони мають забезпечити стабільність регіону та світової економіки у післявоєнний період.

«Жодним одностороннім домовленостям з боку Ірану не можна довіряти чи покладатися на них після його віроломної агресії проти всіх своїх сусідів», – додав дипломат і колишній міністр закордонних справ ОАЕ.





Зауваження Ґарґаша прозвучали на тлі Резолюції 2817 Ради Безпеки ООН, ухваленої в березні та підтриманої 136 країнами, яка засудила погрози закрити Ормузьку протоку та підтвердила, що перешкоджання свободі судноплавства цим водним шляхом становить загрозу міжнародному миру та безпеці.

Останніми днями іранські чиновники повторили намір Тегерана контролювати Ормузьку протоку.

Спікер парламенту Ірану Мохаммед Бакер Калібаф підтвердив намір Тегерана контролювати Ормузьку протоку.

У дописі в соцмережі X з нагоди Національного дня Перської затоки Калібаф заявив, що «здійснюючи контроль над Ормузькою протокою, [Іран] забезпечить собі та своїм сусідам дорогоцінне благословення майбутнього, вільного від присутності та втручання Америки».

Іран фактично закрив Ормузьку протоку, ключову артерію для світових поставок нафти та газу, для більшості міжнародних суден, тоді як ВМС США зупиняють іранські кораблі, які входять до іранських портів або виходять з них.

Надійшли повідомлення про те, що США розглядають нову пропозицію Ірану щодо припинення війни, в якій Тегеран відкрив би Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства.