Стармер звинувачує Іран у спробах завдати шкоди британським євреям

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 30 квітня звинуватив Іран у спробі «завдати шкоди британським євреям».

«Нам потрібні сильніші повноваження, щоб протистояти зловісній загрозі з боку таких країн, як Іран, бо ми знаємо, що вони хочуть завдати шкоди британським євреям», – сказав він, згідно із заявою офісу прем’єр-міністра Великої Британії.

Його зауваження прозвучали через день після того, як чоловік напав на двох євреїв з ножем на вулиці в північному Лондоні.

Стармер раніше заявляв, що Іран намагається переслідувати британських євреїв.

Наприкінці лютого він попередив, що іранський режим становить пряму загрозу для єврейської громади у Великій Британії. Він повторив ці занепокоєння в середині квітня щодо використання зловмисними державними суб'єктами посередників проти єврейських цілей.

Стармер не надав додаткових подробиць у своїй заяві від 30 квітня про те, як Іран намагається завдати шкоди євреям, або чи пов’язаний Іран з ножовим нападом у північному Лондоні.

З початку війни США та Ізраїлю з Іраном напади на євреїв у Великій Британії почастішали.



