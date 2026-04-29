У Лондоні чоловік напав із ножем на членів єврейської громади

На півночі Лондона в районі, де живе значна частина єврейського населення Великої Британії, внаслідок нападу з ножем були поранені двоє чоловіків, повідомила організація гарантування безпеки «Шомрім».

У «Шомрім» розповіли, що чоловіка помітили, коли він біг вулицею з ножем у руках і намагався завдати ударів представникам єврейської громади. Нападник був зупинений членами організації.

Як повідомляє ВВС, потім на місце прибула поліція, яка затримала чоловіка. За даними видання, постраждалі зазнали серйозних травм – їм надають медичну допомогу.

Поліція повідомила, що постраждалі – чоловіки віком 30 і 70 років. Нападника, 45-річного чоловіка, заарештували за підозрою в замаху на вбивство. Інші деталі поки що невідомі.

«Єврейська громада Лондона стала об’єктом серії антисемітських нападів, які шокують. У суспільстві не має бути місця антисемітизму. Поліція посилила патрулювання в цьому районі», – написав мер Лондона Садік Хан у мережі X.

Інцидент також прокоментував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. «Напади на нашу єврейську громаду – це напади на Британію», – написав він у мережі X.

Упродовж останніх тижнів єврейська громада Лондона зазнала хвилі антисемітських нападів, зазначає CNN. У березні було підпалено чотири машини швидкої допомоги, які належали єврейській благодійній організації. Потім зазнали нападу синагога та колишнє приміщення єврейської благодійної організації.