Франція викликала посла США після його листа зі звинуваченнями в антисемітизмі

Франція викликала посла США в Парижі Чарльза Кушнера після того, як він написав листа президенту Франції Емманюелю Макрону, в якому стверджував, що країна не зробила достатньо для боротьби з антисемітизмом.

Міністерство закордонних справ Франції 24 серпня опублікувало заяву, в якій оголосило про виклик Кушнера в понеділок. У МЗС наголосили, що звинувачення дипломата «є неприйнятними».

У листі, опублікованому ЗМІ 24 серпня, Кушнер закликав президента Франції терміново запровадити закони про злочини на ґрунті ненависті й пом’якшити критику Ізраїлю, заявивши, що заяви французького уряду про визнання палестинської держави підживлюють антисемітські інциденти у Франції.

Макрон публічно критикував антисемітизм як такий, що суперечить французьким цінностям, і посилив заходи безпеки для захисту синагог й інших єврейських центрів у відповідь на антисемітські інциденти, пов’язані з конфліктом у Секторі Гази.

У Франції проживає найбільша єврейська громада Західної Європи, яка налічує близько пів мільйона осіб, а також значна мусульманська громада, яка чутливо ставиться до тяжкого становища палестинців у Газі. Обидві громади повідомили про сплеск злочинів на ґрунті ненависті після війни Ізраїлю проти угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) в Секторі Гази у відповідь на напад бойовиків цієї групи на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Чарльз Кушнер є батьком зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Він заснував компанію Kushner Companies, що займається нерухомістю.

Джаред Кушнер – колишній старший радник Трампа, одружений зі старшою дочкою Трампа, Іванкою. Старший Кушнер був помилуваний Трампом у грудні 2020 року після того, як визнав себе винним в ухиленні від сплати податків і незаконних пожертвуваннях на передвиборчу кампанію.