Стармер «обурений» атаками на єврейські об’єкти в Лондоні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив нещодавні підпали єврейських об’єктів у Лондоні та оголосив про посилення діяльності поліції.

Стармер сказав, що він «обурений» серією нещодавніх підпалів на північному заході Лондона, останній з яких стався в суботу ввечері.

«Це огидно, і це не буде толеруватися. Напади на нашу єврейську громаду – це напади на Британію. Ми посилюємо видиму поліцейську діяльність, і винних буде знайдено та притягнуто до відповідальності. Ми не зупинимося на переслідуванні винних», – написав прем’єр у соцмережі X.

Місцева поліція повідомила про збільшення ресурсів після серії підпалів та спроб підпалів на північному заході Лондона. Розслідування інцидентів триває.

В останньому інциденті, спрямованому проти синагоги на півночі Лондона, пожежа спричинила незначні пошкодження димом внутрішнього приміщення, люди не постраждали, повідомила організація Громадський фонд безпеки (CST), який надає поради щодо безпеки єврейським громадам.

У п’ятницю ввечері в мікрорайоні Хендон об’єктом нападу стала будівля, яку раніше використовувала благодійна організація Jewish Futures.

«Безперервна кампанія насильства та залякування єврейської громади Великої Британії набирає обертів. Слава Богу, ніхто не загинув, але ми не можемо і не повинні чекати, поки це зміниться, перш ніж зрозуміємо, наскільки небезпечний цей момент для всього нашого суспільства», – написав головний рабин Ефраїм Мірвіс у соцмережі X.

Проіранська група «Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія» взяла на себе відповідальність за більшість нещодавніх інцидентів. Угруповання також заявило, що відповідає за серію нападів по всій Європі.