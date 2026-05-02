Вашингтон схвалив продаж країнам Близького Сходу військового обладнання на 8,6 млрд доларів

Державний департамент Сполучених Штатів 1 травня повідомив, що схвалив продаж військової техніки на суму понад 8,6 мільярда доларів державам-союзникам на Близькому Сході, в тому числі Ізраїлю.

Також у переліку країн, схвалених для отримання американського озброєння, є союзники США в Перській затоці Катар, Кувейт та Об’єднані Арабські Емірати.

У дипломатичному відомстві уточнили, що схвалюють продаж Катару послуг з поповнення запасів протиповітряної та протиракетної оборони Patriot на суму 4,01 мільярда доларів та передових систем високоточної зброї ураження (APKWS) вартістю 992,4 мільйона доларів.

Також Вашингтон схвалив продаж Кувейту інтегрованої системи бойового управління вартістю 2,5 мільярда доларів. Ізраїль отримає передові системи високоточної зброї ураження вартістю 992,4 мільйона доларів.

Державний департамент схвалив продаж Еміратам APKWS за 147,6 мільйона доларів.

Іран завдавав ударів, зокрема, по об’єктах у країнах Перської затоки після початку військової операції Сполучених Штатів та Ізраїлю проти нього 28 лютого.

Президент України Володимир Зеленський у квітні висловлював стурбованість тим, що затяжна війна США та Ізраїлю проти Ірану може послабити американську підтримку Києва. За словами Зеленського, його найбільше турбують ракети Patriot, необхідні для перехоплення російських балістичних ракет, оскільки Україні досі бракує ефективної альтернативи.