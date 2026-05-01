Військову допомогу Україні за програмою USAI виключили з бюджету США на 2027 рік

Адміністрація президента США Дональда Трампа не включила фінансування військової допомоги Україні за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), яка діє з 2016 року, до проєкту оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік. Про це повідомив виконувач обов’язків фінансового керівника Міністерства війни США Джулс Герст.

«Так, це вірно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI», – сказав він на слуханнях у Комітеті Сенату США із збройних сил, відповідаючи на запитання сенатора щодо того, що бюджетний запит не передбачає коштів для USAI.



При цьому загальний обсяг оборонних витрат Сполучених Штатів, що обговорюються, на 2027 рік становить близько 1,5 трильйонів доларів – це рекордний рівень, зазначало AP, що перевищує поточний на 50%.



Рішення Конгрес, як очікується, ухвалить до початку нового фінансового року 1 жовтня.

Раніше телеканал CBS News із посиланням на американських чиновників повідомив, що з 28 лютого США витратили на операцію «Епічна лють» проти Ірану близько 50 млрд доларів. За словами співрозмовників телеканалу, сума у 25 млрд доларів, названа 29 квітня фінансовим директором Пентагону Джулсом Герстом, не враховує пошкоджену та знищену техніку, а також збитки військовим об'єктам США.



Як пише CBS News, більша частина витрат йде на поповнення боєприпасів.



Президент України Володимир Зеленський раніше висловлював стурбованість тим, що затяжна війна США та Ізраїлю проти Ірану може послабити американську підтримку Києва. За словами Зеленського, його найбільше турбують ракети Patriot, необхідні для перехоплення російських балістичних ракет, оскільки Україні досі бракує ефективної альтернативи.

За оприлюдненими у лютому 2025 року даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив близько 183 мільярдів доларів на підтримку України, з цієї суми на військову допомогу було спрямовано 65,9 мільярда доларів.



