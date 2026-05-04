Бессент перед планованою зустріччю Трампа й Сі закликав Китай переконати Іран відкрити Ормузьку протоку

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Китай долучитися до дипломатичних зусиль, спрямованих на те, щоб переконати Іран відкрити Ормузьку протоку, в той час, як на наступний тиждень запланована зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і його китайського колеги Сі Цзіньпіна.

«Китай, давайте подивимося, чи зможуть вони активізувати дипломатичні зусилля і змусити іранців відкрити протоку», – сказав Бессент в інтерв’ю Fox News 4 травня, додавши, що Пекін закуповує 90 відсотків енергетичних ресурсів Тегерана. «Вони фінансують найбільшого державного спонсора тероризму», – додав Бессент.

Днем раніше Трамп оголосив, що американські війська почнуть виводити застряглі «нейтральні» судна із вод поблизу Ормузької протоки. Іран відреагував, попередивши, що морська діяльність у цьому водному шляху має відповідати військово-морським протоколам Тегерана, інакше будуть вжиті силові заходи.

Бессент зазначив, що Трамп і Сі обговорювали ситуацію в Ірані і планують обговорити її особисто під час майбутнього саміту в Пекіні 14-15 травня.

Від початку квітня між Іраном і США діє перемир’я. Але переговори між сторонами зайшли в глухий кут: вони не змогли домовитися з жодного значущого питання конфлікту, включно з ядерною програмою Ірану й вільним судноплавством в Ормузькій протоці.