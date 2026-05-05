Влада ОАЕ повідомила про другу за дві доби повітряну атаку з боку Ірану

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів заявила 5 травня, що країна знову зазнала атак іранських ракет і дронів. У повідомленні військового відомства ОАЕ в мережі X ідеться, що «системи ППО активно задіяні в протидії ракетним і безпілотним загрозам». У міністерстві оборони наголошують, що «джерело цих загроз – Іран».

Повідомляється також про спрацювання 5 травня сирен повітряної тривоги в Дубаї.

4 травня ОАЕ оголосили про перехоплення «трьох ракет, випущених Іраном», і четверту ракету, що впала в море. При цьому влада порту Фуджейра заявила, що удар безпілотника поцілив у енергетичну установку, спричинивши пожежу. Також зазначалося, що в результаті атаки постраждали троє людей.

Багаті нафтою Об’єднані Арабські Емірати вважаються одним із ключових союзників Сполучених Штатів у близькосхідному регіоні. ОАЕ, як зазначається, більше за інші держави Перської затоки постраждали від ударів Тегерана після початку американсько-ізраїльської війни з Іраном.