У США заперечили ураження свого корабля іранськими ракетами

Іранські ЗМІ повідомили, що фрегат військово-морських сил США був обстріляний двома ракетами поблизу Джаска на вході до Ормузької протоки після того, як він нібито проігнорував попередження Ірану, що змусило його повернутися.

Заяву, яку передало напівофіційне іранське агентство Fars без посилання на джерело, згодом заперечило Центральне командування США.

На тлі суперечливих повідомлень у ВМС Ірану заявили, що заблокували «ворожі» судна від входу в протоку «швидким і рішучим попередженням», тоді як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вживе заходів для звільнення суден, що застрягли в Ормузькій протоці, ключовому маршруті для світових поставок енергії.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що морська діяльність в Ормузькій протоці повинна відповідати його військово-морським протоколам.

У заяві КВІР, яку цитує напівофіційна іранська агенція ISNA, сказано, що цивільні й комерційні судна, які прямують визначеними транзитними маршрутами у координації з військово-морським флотом Ірану, залишатимуться в безпеці, тоді як будь-які порушення цих правил загрожуватимуть «серйозними ризиками», зокрема силовим затриманням.

В окремій заяві КВІР окреслив те, що він назвав новою зоною протоки під контролем Ірану, визначеною двома межами: від Кух-е-Мобарак на південно-східному узбережжі Ірану поблизу Оманської затоки до вод на південь від Фуджайри на східному узбережжі Об’єднаних Арабських Еміратів, і від західної частини острова Кешм до Умм-аль-Кайвайн на північному узбережжі ОАЕ в Перській затоці.

Тим часом британська Організація з моніторингу безпеки судноплавства (UKMTO) заявила, що умови для проходження Ормузької протоки залишаються «критичними».

У повідомленні, оприлюдненому 4 травня, зазначено, що США створили зону посиленої безпеки на південь від основних судноплавних шляхів, порадивши суднам розглянути можливість проходження через води Оману й узгоджувати маршрут із владою.

В організації вказують, що проходження поблизу зони розмежування руху є «надзвичайно небезпечним» через повідомлення про міни, й операторам слід ретельно оцінювати ризики і маршрути.

Раніше UKMTO повідомила, що нафтовий танкер став мішенню для «снарядів невідомого походження» за 78 морських миль на північ від Фуджайри в Об’єднаних Арабських Еміратах. За повідомленням, всі члени екіпажу на борту в безпеці, а забруднення навколишнього середовища не відбулося.

Пізніше ОАЕ «найрішучіше» засудили напад на свій танкер, пов’язаний з державною нафтовою компанією, під час проходження через Ормузьку протоку.