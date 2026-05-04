Країни ОПЕК+ підвищили квоти на видобуток нафти

Країни ОПЕК+ – Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман – збільшили свою квоту на видобуток нафти в неділю.



Як йдеться в оприлюдненій заяві, ці країни додадуть 188 000 барелів на день до своєї загальної квоти на видобуток у червні на тлі цінового тиску, спричиненого війною на Близькому Сході, в рамках «їхнього колективного зобов'язання підтримувати стабільність ринку нафти».



У заяві, опублікованій після онлайн-зустрічі, не згадуються Об'єднані Арабські Емірати, які оголосили про свій вихід з організації.

Аналітик Rystad Energy Хорхе Леон заявив агентству AFP, що мовчання щодо виходу ОАЕ є ознакою напружених відносин.



Аналітики нафтового ринку очікували збільшення на 188 000 барелів, подібно до збільшення на 206 000 барелів на день, оголошеного ОПЕК+ у березні та квітні, коли була віднята частка, виділена ОАЕ.

«Дотримуючись того ж самого виробничого шляху – тільки без ОАЕ – компанія діє так, ніби нічого не сталося, навмисно применшуючи внутрішні розломи та проєктуючи стабільність», – сказав Леон.

28 квітня ОАЕ оголосили про своє рішення вийти з ОПЕК і ОПЕК+, починаючи з 1 травня.

Президент США Дональд Трамп привітав це рішення ОАЕ, натякнувши, що воно, ймовірно, створить проблеми для ОПЕК.

ОПЕК – це група провідних нафтовидобувних країн, які координують обсяги видобутку нафти з метою впливу на світові ціни на нафту.

Іран фактично закрив Ормузьку протоку, ключову артерію для світових поставок нафти та газу, для більшості міжнародних суден, тоді як ВМС США зупиняють іранські кораблі, які входять до іранських портів або виходять з них.