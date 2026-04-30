«Це чудово» – Трамп привітав рішення ОАЕ вийти з ОПЕК

Президент США Дональд Трамп привітав рішення Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) вийти з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

«Я вважаю, що це чудово», – сказав Трамп на пресконференції, назвавши президента ОАЕ Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна «дуже розумним» і зазначивши, що «він, можливо, хоче йти своїм шляхом».

ОПЕК – це група провідних нафтовидобувних країн, які координують обсяги видобутку нафти з метою впливу на світові ціни на нафту.

Трамп назвав крок ОАЕ «позитивним для зниження цін на бензин».

28 квітня ОАЕ оголосили про своє рішення вийти з ОПЕК і ОПЕК+, починаючи з 1 травня.

Це не стало несподіванкою для експертів, оскільки нафтовидобувні потужності ОАЕ перевищують обсяги, виділені країні згідно з правилами ОПЕК.

Трамп натякнув, що рішення ОАЕ, ймовірно, створить проблеми для ОПЕК.

Після оголошення рішення ОАЕ ціни на нафту тимчасово знизилися. Відсутність поступу в переговорах між Іраном і США, а особливо нещодавнє оголошення Трампа про те, що США продовжать блокаду іранських портів, спричинили черговий значний стрибок цін на нафту.