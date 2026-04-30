«Це чудово» – Трамп привітав рішення ОАЕ вийти з ОПЕК

Трамп назвав крок ОАЕ «позитивним для зниження цін на бензин»
Трамп назвав крок ОАЕ «позитивним для зниження цін на бензин»

Президент США Дональд Трамп привітав рішення Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) вийти з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

«Я вважаю, що це чудово», – сказав Трамп на пресконференції, назвавши президента ОАЕ Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна «дуже розумним» і зазначивши, що «він, можливо, хоче йти своїм шляхом».

ОПЕК – це група провідних нафтовидобувних країн, які координують обсяги видобутку нафти з метою впливу на світові ціни на нафту.

Трамп назвав крок ОАЕ «позитивним для зниження цін на бензин».

28 квітня ОАЕ оголосили про своє рішення вийти з ОПЕК і ОПЕК+, починаючи з 1 травня.

Це не стало несподіванкою для експертів, оскільки нафтовидобувні потужності ОАЕ перевищують обсяги, виділені країні згідно з правилами ОПЕК.

Трамп натякнув, що рішення ОАЕ, ймовірно, створить проблеми для ОПЕК.

Після оголошення рішення ОАЕ ціни на нафту тимчасово знизилися. Відсутність поступу в переговорах між Іраном і США, а особливо нещодавнє оголошення Трампа про те, що США продовжать блокаду іранських портів, спричинили черговий значний стрибок цін на нафту.

