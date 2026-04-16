«Можна прожити» – в Росії пояснили, яку ціну нафти вважають задовільною

Російський міністр фінансів Антон Силуанов повідомив, що закладеної до бюджету 2026 року ціни на нафту достатньо. Таку заяву він зробив в інтерв’ю Радіо РБК на полях Біржового форуму в Москві.

«У нас ціна закладена 59 доларів за барель. Різні були точки зору, але мені здається, що поки що немає необхідності коригування цього параметра. І цей рік ми цілком можемо прожити при цьому рівні відсічення», – сказав Силуанов.

За його словами, базову ціну продовжать знижувати, щоби захистити бюджет від коливань цін на ринку енергоресурсів.

У рамках бюджетного правила Росії на 2026 рік ціна встановлена у розмірі 59 доларів за барель нафти марки Urals, і передбачається, що вона знижуватиметься на один долар щороку до 2030 року. Це базова ціна, відповідно до якої сформовано бюджет. Доходи понад цю «відсічку» йдуть на купівлю валюти та золота до Фонду національного добробуту (ФНБ). Якщо доходи нижчі від базової ціни, міністерство фінансів продає валюту та золото з ФНБ, пояснює РБК.

Як пише видання, на початок 2026 року прогноз російського міністерства економічного розвитку передбачав середньорічну ціну на нафту марки Urals на рівні 59 доларів за барель, але за підсумками січня фактична середня ціна склалася на рівні 40 доларів за барель, а лютого — 44,6 долара за барель. Унаслідок цього бюджет недоотримав значний обсяг нафтогазових доходів.

«Ми за два місяці трохи менш як 500 млрд рублів витратили з ФНБ», – заявив Силуанов на форумі.

15 квітня видання Politico повідомило про відновлення санкцій США проти російської нафти після відстрочки, яка запроваджувалася через війну в Ірані. Міністерство фінансів США послаблювало обмеження на продаж російських нафти та нафтопродуктів, які вже були завантажені на судна, щоб знизити ціни після фактичної блокади Іраном Ормузької протоки у відповідь на американсько-ізраїльську операцію.

Через протоку проходить близько 20% світових морських постачань нафти, що призвело до зростання цін на пальне. Ціни на російську нафту марки Urals на початок квітня досягли максимуму за останні 13 років. За прогнозами експертів, додаткові нафтогазові доходи у квітні можуть сягнути або й перевищити трильйон рублів.

При цьому, попри те, що в березні на тлі війни в Ірані вартість Urals доходила до 100 доларів, середня ціна склала 77 доларів за барель, випливає з даних профільного міністерства, пише РБК.

Проте скасування санкцій США призвело до того, що вперше за п’ять років у Росії закупили два з половиною мільйони барелів сирої нафти Філіппіни. Ще 27 тисяч тонн російських нафтопродуктів прибули до Південної Кореї, яка не купувала нафту Росії з 2022 року.



