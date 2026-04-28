Об’єднані Арабські Емірати виходять зі складу ОПЕК і ОПЕК+

Об’єднані Арабські Емірати вирішили залишити склад Організацій країн-експортерів нафти ОПЕК та ОПЕК+, повідомили міжнародні медіа 28 квітня з посиланням на міністерство енергетики країни.

За твердженням Al Jazeera, це рішення є «важким ударом» по групах експортерів нафти і, зокрема, їх неформальному лідеру Саудівській Аравії в той час, коли війна з Іраном спричинила енергетичну кризу і похитнула світову економіку.

Виробники країн Перської затоки ОПЕК вже стикаються з труднощами у постачанні експортної продукції через Ормузьку протоку.

Британське видання The Guardian припускає, що вихід ОАЕ послабить об'єднання.

Як цитують журналісти, Міністерство енергетики ОАЕ заявило, що через обмеження руху в Ормузькій протоці його рішення про вихід не матиме значного впливу на ринок. Вихід з ОПЕК надасть Еміратам більшої «гнучкісті» та відповідає її «довгостроковому стратегічному та економічному баченню».

Емірат Абу-Дабі приєднався до ОПЕК у 1967 році, і ОАЕ були її членом після утворення країни в 1971 році. Очікується, що рішення про вихід набуде чинності в п’ятницю.

27 квітня американське видання Axios з посиланням на свої джерела повідомило, що Іран представив США нову пропозицію щодо відновлення роботи Ормузької протоки та припинення війни.

Блокування Іраном Ормузької протоки – важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою – призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.