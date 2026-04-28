Бессент заявив про загрозу дефіциту бензину в Ірані на тлі блокади США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляє, що Іран стоїть перед загрозою дефіциту бензину.

У дописі в соцмережі X 28 квітня Бессент написав: «Поки лідери Корпусу вартових Ісламської революції, що вижили, застрягли, як потопаючі щури в каналізаційній трубі, іранська нафтова промисловість, що скрипить, починає зупиняти виробництво завдяки блокаді США».

«Видобуток незабаром зупиниться», — додав він.

Нафтова галузь Ірану вже перебуває під сильним тиском після кількох тижнів перебоїв з експортом, спричинених блокадою США іранських портів у відповідь на фактичне закриття Тегераном Ормузької протоки.

Енергетична система країни також була ослаблена протягом двомісячної американсько-ізраїльської війни з Іраном через атаки на основні нафтопереробні підприємства і перебої з експортом, що змушує зберігати нафту на складах, підвищуючи ризики дефіциту палива на внутрішньому ринку.

Раніше в Корпусі вартових ісламської революції Ірану (КВІР) повідомили про закриття Ормузької протоки і заявили, що будуть відкривати вогонь по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти цим маршрутом.

Президент США Дональд Трамп віддавав наказ знищувати судна, які мінують район навколо Ормузької протоки.

27 квітня американське видання Axios з посиланням на свої джерела повідомило, що Іран представив США нову пропозицію щодо відновлення роботи Ормузької протоки і припинення війни.

Блокування Іраном Ормузької протоки – важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою – призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.