Голова Пентагону у виступі в Конгресі захищав війну з Іраном, розкритикував демократів

Міністр оборони США Піт Геґсет у промові перед Конгресом 29 квітня виступив на захист війни з Іраном, наголосивши, що вона «не перетворилася на болото».

Він також різко висловився на адресу законодавців-демократів за критику цього конфлікту.

«Ви називаєте це болотом і даєте привід для пропаганди нашим ворогам? Вам має бути соромно за такі слова», – сказав він на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США.

Геґсет назвав конгресменів-демократів «безвідповідальними, неефективним і налаштованими на поразку».

22 квітня Сенат США відхилив спробу демократів обмежити повноваження президента Дональда Трампа щодо застосування військової сили проти Ірану 51 голосом проти 46. Це була п’ята така спроба демократів від початку війни проти Ірану 28 лютого. Пропозиція передбачала виведення збройних сил США з бойових дій в Ірані або проти нього, якщо Конгрес не схвалив це рішення.

Демократи заявили, що продовжуватимуть наполягати на подальших голосуваннях щодо військових повноважень.