Трамп попереджає, що Іран буде «стерто з лиця землі», якщо судна США будуть атаковані в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Іран буде «стерто з лиця землі», якщо він буде атакувати американські судна, які прагнуть знову відкрити Ормузьку протоку, оскільки напруженість заважає крихкому припиненню вогню між двома сторонами.



Це попередження пролунало на тлі просування Вашингтоном військово-морської операції з супроводу комерційних перевезень через Перську затоку, де понад 800 кораблів і близько 20 000 членів екіпажу застрягли вздовж протоки, яка має вирішальне значення для світових потоків нафти.



В інтерв’ю Fox News 4 травня Трамп високо оцінив ці зусилля як «один з найбільших військових маневрів, коли-небудь проведених», і сказав, що іранські чиновники були «набагато більш поступливими» на нещодавніх переговорах.

Однак Іран попередив, що завдасть ударів по американських суднах, що наближаються до протоки, і заперечив заяви США про те, що він знищив шість невеликих іранських човнів і перехопив іранські ракети та безпілотники.

Вашингтон стверджує, що вже перенаправив десятки комерційних суден на тлі продовження протистояння.



