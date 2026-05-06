Трамп оголосив паузу у виведенні нейтральних суден з Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення на «короткий період часу» операції з виведення нейтральних суден з Ормузької протоки. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, це рішення було ухвалено «на прохання Пакистану та інших країн» і з урахуванням «величезного військового успіху», досягнутого під час кампанії проти Ірану, а також «великого прогресу на шляху до повної та остаточної угоди» з Іраном.

Водночас, як заявив Трамп, морська блокада іранських портів залишається чинною.

«Проєкт Свобода» – рух суден через Ормузьку протоку – США оголосили 3 травня. Трамп тоді попередив, що будуть вжиті заходи, якщо Іран спробує втрутитися в місію США.

Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що місія «включатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 наземних і морських літаків, багатодоменні безпілотні платформи та 15 000 військовослужбовців»

Від початку квітня між Іраном та США діє перемир’я. Але переговори між сторонами зайшли в глухий кут: вони не змогли домовитися з жодного значущого питання конфлікту, включно з ядерною програмою Ірану та вільним судноплавством в Ормузькій протоці.