Axios: США та Іран наближаються до укладення меморандуму про припинення війни

Білий дім вважає, що наближається до угоди з Іраном щодо меморандуму про взаєморозуміння, який має припинити війну та встановити рамки для більш детальних ядерних переговорів, повідомляє Axios з посиланням на двох американських чиновників та два інших джерела, обізнані з цим питанням.

За даними видання, США очікують відповідей Ірану з кількох ключових питань протягом наступних 48 годин.

Серед положень, угода передбачатиме зобов’язання Ірану щодо мораторію на збагачення урану, згоду США скасувати санкції та повернути мільярди заморожених іранських коштів, а також скасування обома сторонами обмежень на транзит через Ормузьку протоку.

Axios зазначає, що односторінковий меморандум про взаєморозуміння (МОВ) з 14 пунктів обговорюється між посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером і кількома іранськими чиновниками, як безпосередньо, так і через посередників.



У своєму нинішньому вигляді МОВ оголошує про припинення війни в регіоні та початок 30-денного періоду переговорів щодо детальної угоди про відкриття протоки, обмеження ядерної програми Ірану та скасування санкцій США.

Три джерела видання вказують, що тривалість мораторію на збагачення урану активно обговорюється становитиме щонайменше 12 років, а одне джерело каже про 15 років. Іран пропонував 5-річний мораторій на збагачення, а США вимагали 20 років.

У Меморандумі про взаєморозуміння Іран зобов’яжеться ніколи не прагнути отримати ядерну зброю та не проводити діяльність, пов’язану з її створенням. За словами американського чиновника, сторони обговорюють пункт, за яким Іран зобов’яжеться не експлуатувати підземні ядерні об’єкти. а також дотримуватися посиленого режиму інспекцій, включаючи екстрені інспекції інспекторів ООН.

У рамках Меморандуму про взаєморозуміння США зобов’яжуться поступово скасовувати санкції, накладені на Іран, та поступово вивільняти мільярди заморожених іранських коштів.

За даними співрозмовників Axios, подальші переговори США та Ірану можуть пройти в Ісламабаді чи Женеві. Якщо переговори проваляться, зазначає видання, у військових США буде можливість відновити морську блокаду або ж – відновити бойові дії.

5 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив про завершення операції «Епічна лють» проти Ірану. За його словами, Вашингтон переходить до проєкту «Свобода».

Після цього президент США Дональд Трамп оголосив, що операція під назвою «Проєкт Свобода» з проведення суден через Ормузьку протоку буде «призупинена на короткий період часу». За його словами, це рішення було схвалено на прохання Пакистану, який є посередником у переговорах між США та Іраном. Але блокада іранських портів США залишається в силі.

США днями запустили так званий «Проєкт Свобода» для відновлення комерційного руху через Ормузьку протоку, зупинену Іраном.



